MS Roald Amundsen — первый в своем роде круизный лайнер-гибрид

Первый океанский лайнер, способный идти с выключенными дизельными двигателями, успешно прошел испытания у берегов Норвегии. Речь идет о судне MS Roald Amundsen — инновационное транспортное средство сконструировано компанией Hurtigruten.

Отметим, что новинка названа в честь Руаля Амундсена, первого человека, побывавшего на Южном полюсе (на Северном он, кстати, тоже побывал). Имя норвежского первопроходца было дано лайнеру как пионеру экологичных морских круизов.

На первый взгляд характеристики у MS Roald Amundsen вполне обычные. Его длина составляет 140 метров, ширина – 23,6 метра, осадка – 5,3 метра, крейсерская скорость – 15 узлов (около 28 километров в час). Судно рассчитано на 530 пассажиров и оборудовано всем, чего может пожелать душа современного состоятельного туриста, включая рестораны и сауны с панорамными окнами, прогулочные палубы, научный и развлекательный центры.

Необычным транспортное средство делает тот факт, что его двигатели могут работать не только на традиционном для таких судов дизеле. Гибридная трансмиссия позволяет им переходить на работу от электрических батарей и проходить исключительно на них, по крайней мере, часть пути. По расчетам инженеров, способность идти с выключенными дизельными двигателями уменьшит углеродный след лайнера на 20% по сравнению с обычным теплоходом такого класса.

Как отмечает издание New Atlas, выбросы с круизных теплоходов становятся настоящей проблемой в туристических городах. Против них регулярно протестуют, например, жители Барселоны и Венеции. MS Roald Amundsen, как более экологически чистое решение, в этом смысле, что называется, движется в струе. Впрочем, лайнеру едва ли придется заходить в солнечные средиземноморские порты: дело в том, что судно специально приспособлено для путешествий по холодным морям и имеет ледовый класс PC-6.

Свое первое плавание MS Roald Amundsen совершил около западного побережья Норвегии, продемонстрировав в том числе способность идти на электрической тяге. Теперь лайнеру предстоят рейсы вдоль берегов Норвегии, архипелага Шпицберген и Гренландии, а в следующем году судно отправится к Северной и Южной Америке, где Hurtigruten собирается предложить всем желающим круизы к Антарктике.

Источник: hightech.plus