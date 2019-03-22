Первое видео с новыми ведущими автошоу Top Gear (и чем в это время занимаются Кларксон, Хаммонд и Мэй)

Еще в середине прошлого года стало известно, что из автошоу Top Gear решил уйти самый харизматичный ведущий последних сезонов Мэтт ЛеБлан. Спустя несколько месяцев продюсеры шоу нашли ему замену в виде комика Падди Макгиннесса и бывшего спортсмена Эндрю Флинтоффом. И вот наконец у нас появилась возможность увидеть, как новые ведущие взаимодействуют в кадре со «старожилом» Крисом Харрисом.

Полноценный дебют новой тройки ведущих состоится в 27-м сезоне, который обещают выпустить до конца текущего года. При этом судя по ролику, после премьеры размер аудитории Top Gear начнет падать с еще более высокой скоростью:

Напомним, что после скандального ухода Кларксона, Мэя и Хаммонда в 2015 году, Мэтт ЛеБлан стал одним из шести соведущих Top Gear вместе с Крисом Эвансом, Крисом Харрисом, Рори Ридом, Сабиной Шмиц и Эдди Джорданом. После первого сезона из-за катастрофического сокращения аудитории из шоу ушел Крис Эванс и Мэтт ЛеБлан вышел на первый план, практически в одиночку удержав программу на плаву.

P.S. А в это время в замке шефа. А теперь давайте просто посмотрим, чем сейчас занимаются бывшие ведущие Top Gear Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй в рамках своего нового автошоу The Grand Tour:









Источник: Top Gear, The Grand Tour