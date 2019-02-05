Режиссер «Тор: Рагнарек» и «Реальных упырей» Тайка Вайтити отказался снимать «Стражей Галактики 3», так как это «фильм Джеймса Ганна»

Режиссер фильмов «Реальные упыри» и «Тор: Рагнарек» Тайка Вайтити в общении с прессой заявил, что не собирается снимать третьих «Стражей Галактики», так как это «фильм Джеймса [Ганна]». Напомним, что снявший первые две части серии Джеймс Ганн был со скандалом уволен из-за неполиткорректных твитов десятилетней давности, несмотря на поддержку всего актерского состава.

После успеха фильма «Тор: Рагнарек» (2017) Тайка Вайтити на весьма хорошем счету у Disney/Marvel, поэтому его называли одним из главных претендентов на режиссерское кресло фильма «Стражи Галактики 3». Наверняка и студия была бы не против привлечь талантливого режиссера, который на практике доказал, что умеет обращаться с фильмами о супергероях Marvel.

Однако на мероприятии, посвященном продвижению нового сериала «What We Do in the Shadows» для канала FX, Тайка Вайтити расставил все точки над «i»:

«Взяться за проект такого рода, в каждой части которого чувствуется его [Джеймса Ганна] отпечаток, это все равно, что зайти в чей-то чужой дом и сказать «Привет, я ваш новый папа!» Я не против снять для Marvel еще один фильм, пока не знаю, что это может быть за проект, но это точно будет что-то новое [а не Стражи Галактики 3]»

Отметим, что «Стражи Галактики 3» пока находятся в подвешенном состоянии. До своего увольнения Джеймс Ганн успел написать полноценный сценарий фильма, события в котором должны разворачивались после фильма «Мстители: Война бесконечности». Съемки должны были стартовать в январе текущего года, а премьера — состояться летом 2020 года. Однако после скандала Disney не захотела иметь ничего общего с плодами работы Ганна, так что вопрос с окончательным сценарием и режиссером до сих пор остается открытым.

В свою очередь после увольнения компанией Disney Джеймсу Ганну не пришлось слишком долго искать новую работу. Его наняла Warner Bros. в качестве сценариста и скорее всего режиссера следующего фильма по франшизе Suicide Squad / «Отряд самоубийц», которая относится к вселенной DC Comics, главному конкуренту Disney/Marvel.

Источник: The Verge