Steam запустил функцию «Фильтрация чата», которая скрывает частые ругательства и оскорбления в игровых чатах (фильтры можно настраивать под себя и делиться ими)





Компания Valve запустила в рамках Steam Lab новую функцию «Фильтрация чата», которая скрывает частые ругательства и оскорбления в игровых чатах. Данная функция основана на фильтре чата для CS:GO, Destiny 2 и Dota 2, однако теперь она будет присутствовать в Steam в виде общей настройки для поддерживаемых игр и чата Steam в клиенте, мобильном приложении и браузерах.

Фильтр чата по умолчанию скрывает большинство нецензурной лексики в Steam, но пользователь может изменить настройки, если все же хочет видеть всё, что ему написали. Так как у каждого игрока свой взгляд на недопустимые выражения, Steam добавил возможность добавлять или удалять слова, настраивая фильтр под себя. Также можно загружать списки слов и словосочетаний из других источников, что позволяет группам и сообществам вместе определять и делиться своими собственными рамками общения. Valve что такой уровень контроля особенно важен, так как язык постоянно развивается и по-разному используется в сообществах по всему миру. С помощью фильтрации чата в Steam игрок сможет управлять общением в желаемой для себя мере или не контролировать его вовсе.

Фильтры действуют в чатах Steam, в поддерживающих данную функцию играх, а в будущем можно будет применить такие же настройки к другим видам пользовательского контента. Основных списков фильтрации два, первый состоит из часто используемых ругательств, которые игроки просили удалить на ранних этапах разработки, второй — из частых оскорблений по расовому, религиозному, этническому и другим признакам. Чтобы настроить свой фильтр, следует найти в настройках аккаунта Steam раздел «Настройки контента от сообщества». Там игрок сможет включить или выключить фильтр, исключить из него сообщения от друзей в Steam и ввести слова, которые необходимо игнорировать или скрывать (или загрузить туда целый список подобных выражений).

«Мы создали списки для английского языка на основе различных источников, а затем провели поиск по большому объёму внутриигровых сообщений. Основываясь на результатах, мы выяснили, что избавимся от 75% ругательств и оскорблений, если будем фильтровать производные от пяти наиболее используемых бранных слов. Более 56% от обнаруженных ругательств и оскорблений были производными слова «f***», ещё 10% — производными слова «s***», а ещё 10% были больше похожи на школьные обзывательства, которые мы решили не включать в фильтр. Оставшиеся 24% — это ругательства и оскорбления, которые используются достаточно часто, чтобы также попасть в наши списки. Мы продолжим обновлять их в зависимости от того, какие слова вы будете разрешать или запрещать в личном фильтре» — отметили в Steam.

Если фильтр включён, в получаемых сообщениях будет скрыты распространённые ругательства и оскорбления, а также слова, вручную добавленные в список запрещённых — все скрытые слова будут заменены символами. Система не может отфильтровать абсолютно все ругательства и оскорбления. Если игроку встретилось слово, которое он предпочел бы не видеть, то ему стоит добавить его в список запрещённых — этим игрок не только оградит себя от неприятной лексики в дальнейшем, но и поможет улучшить систему фильтрации для всех пользователей Steam. При этом пользователь видит все отправленные им слова, даже если они входят в его фильтр. Увидят ли их остальные, зависит от того, добавлено ли данное слово в их фильтр.

Источник: Steam