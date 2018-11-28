В Fortnite открыли возможность дарить подарки, но только на неделю и всем, кроме iOS-игроков

Разработчики «королевской битвы» Fortnite решили протестировать возможность дарить подарки своим друзьям непосредственно в игре. Функция будет работать всего неделю после вчерашнего выхода обновления 6.31, так что желающим опробовать эту возможность стоит поторопиться.

Отметим, что отправка подарков недоступна на устройствах с iOS, так как это прямо запрещено правилами Apple. Небольшим утешением для владельцев смартфонов iPhone может стать возможность поиграть в режиме 60 fps.

В данный момент во время выбора товара в магазине предметов, игроку доступны две кнопки: «Купить предметы» и «Купить в подарок». Если выбрать второй вариант, то магазин предложит указать, кому именно из друзей вы собираетесь его отправить. Вместе с подарком можно отправить текстовое сообщение, которое позволит другу понять, по какой причине вы решили его порадовать. Подарок будет «доставлен» при следующем входе друга в игру.

Перед тем, как отправить подарок, необходимо учесть следующие нюансы. Во-первых, необходимо включить многофакторную аутентификацию во избежание случаев мошеннических действий. Во-вторых, следует понимать, что вернуть средства за приобретённые подарки нельзя. Дарить подарки можно только «старым» друзьям, с которыми вы подружились не менее 48 часов назад. При этом отправлять можно не более трех подарков в сутки. Если же вы не хотите принимать подарки, то эту возможность можно отключить в параметрах учётной записи.

Напомним, что вчера мы писали о том, что Fortnite набрал 200 млн игроков и побил рекорд одновременно играющих пользователей, зафиксировав 8,3 млн игроков.

Источник: Engadget