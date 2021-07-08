Вийшов перший трейлер нового мультфільму Disney «Енканто: Світ магії» / Encanto, прем’єра вже 25 листопада 2021 року





Студія Walt Disney Animation Studios анонсувала перший тизер нової анімації «Енканто: Світ магії» / Encanto, що розповідає історію незвичайної родини Мадриґаль.

Вони живуть у чарівному будиночку, захованому в горах Колумбії, у жвавому містечку під назвою Енканто. Магія Енканто благословила кожну дитину в родині унікальним подарунком: від суперсили до дару зцілення. Кожну дитину… окрім Мірабель. Однак, коли дівчина з’ясовує, що магії Енканто загрожує небезпека, Мірабель вирішує, що саме вона, єдина звичайна дитина родини Мадриґаль, має стати останньою надією на порятунок містечка.





Режисерами мультфільму виступили Джаред Буш, Чаріс Кастро Сміт та Байрон Говард. Пісні написав та виконав Лін-Мануель Міранда, відомий по «Гамільтону» та «Моані».

Прем’єра мультфильмі «Енканто: Світ магії» / Encanto в Україні призначена на 25 листопада 2021 року.

Джерело: Variety