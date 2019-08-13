Вышел финальный трейлер сериала The Dark Crystal: Age of Resistance / «Темный кристалл: Век Стойкости» от Netflix, премьера состоится 30 августа

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За две недели до премьеры кукольного фэнтезийного сериала The Dark Crystal: Age of Resistance / «Темный кристалл: Век Стойкости» Netflix опубликовал полноценный трейлер проекта.

Этот десятисерийный сериал является приквелом к полнометражному фильму The Dark Crystal / «Темный кристалл» (1982) от легендарных Джима Хенсона и Фрэнка Оза, которые работали над кукольными шоу «Маппет-шоу» и «Улица Сезам».

Режиссером и продюсером выступил Луи Летерье («Перевозчик», «Битва титанов», «Иллюзия обмана»), который прибег к помощи дочери Джима Хенсона Лизы. Главных героев озвучили Тэрон Эджертон (Kingsman, Rocketman), Натали Эммануэль («Игра престолов», «Форсаж») и Аня Тейлор-Джой («Морган», «Сплит»). В актерский состав также вошли Катрина Балф, Хелена Бонэм Картер, Натали Дормер, Алисия Викандер, Марк Хэмилл, Джейсон Айзекс, Саймон Пегг и другие.

Премьера сериала The Dark Crystal: Age of Resistance / «Темный кристалл: Век Стойкости» на Netflix состоится 30 августа 2019 года.

Источник: Netflix