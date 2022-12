Миссия NASA InSight прекращается — вот чем запомнился посадочный модуль за 4 года работы на Марсе

InSight понемногу теряет свою способность к перезарядке – его солнечные батареи все больше покрываются пылью. Весной марсианский модуль работал всего в 1/10 от своей мощности, а 19 декабря NASA объявило, что InSight не ответил на сообщения с Земли, и «возможно, завершил свою работу».

InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy и Heat Transport) начал работать на Марсе 26 ноября 2018 года. Его миссия заключалась в исследовании внутренней структуры и состава планеты в течение 709 солей (местных марсианских дней) или 728 земных дней. Как и большинство других марсианских роботов NASA, посадочный модуль значительно превысил запланированную продолжительность миссии – по состоянию на 20 декабря аппарат пробыл на планете уже 1445 солей.

Гибель InSight не стала неожиданностью – модуль не был оборудован инструментами для удаления пыли, которую разносит капризный марсианский ветер, со солнечных панелей из соображений экономии размеров и веса.

Еще в апреле NASA объявляло о продолжении InSight и еще 8 планетологических миссий:

Менее чем через месяц NASA сообщило об ожидаемом графике замедления посадочного модуля и дате завершения миссии: декабрь 2022 года (как оказалось, это был очень точный прогноз).

Поскольку уровень мощности модуля был очень низким этим летом, команда InSight выключила все научные приборы, кроме сейсмометра, собиравшего данные по меньшей мере до 22 октября 2022 года. NASA все-таки попытается снова связаться с InSight, но если посадочный модуль пропустит два сообщения подряд, команда официально объявит о завершении миссии.

Редакция Techcrunch подготовила обзор лучших моментов из жизни InSight. Попробуем кратко рассказать о каждом.

Когда 5 мая 2018 года InSight стартовал на ракете Atlas V, на борту находились еще два кубсата, которых назвали «ВАЛЛ-И» и «ЕВА». Аппараты были частью миссии Mars Cube One (MarCO) – проверка способности кубсатов размером с портфель выживать в глубоком космосе. Спутники успешно передали данные с Марса на Землю, а затем связь с ними прервалась.

InSight в дальнейшем использовали для незапланированной миссии — записи того, как звучит Марс. С помощью микрофона посадочного модуля удалось услышать марсианскую поверхность. Это было очень тихо (как и ожидалось в разреженной атмосфере) и ветрено, но увлекательно.

6 апреля 2019 года InSight сделал первую в истории запись марсианской версии землетрясения с помощью своего инструмента SEIS. С тех пор было зафиксировано более 1300 землетрясений, в том числе 5-балльное (4 мая 2022 года), которое стало крупнейшим из всех зарегистрированных. Изучая его, исследователи установили, что состав недр Марса включает 20-37 км коры, 1560 км мантии и расплавленное ядро радиусом 1830 км.

InSight также доставил первый магнитометр на Марс и использовал его для изучения горных пород – как на поверхности, так и в нескольких километрах под ней. Там инструмент обнаружил следы прежнего магнитного поля планеты. Камни продемонстрировали мощный магнетизм, примерно в 10 раз сильнее, чем ожидали ученые на основе предварительных спутниковых данных.

Insight также служил небольшой марсианской метеостанцией, записывая все виды атмосферных явлений. Он сделал первую аудиозапись марсианского ветра 1 декабря 2018 года и зафиксировал многочисленные перепады давления от “пылевых дьяволов” (пылевых вихрей). Ежедневные прогнозы погоды на Марсе от InSight даже публиковались в интернете до 25 октября 2020 года.

Несмотря на то, что InSight работал на чрезвычайно низких уровнях мощности из-за скопления пыли на солнечных батареях, он продолжал следить за сейсмической активностью Марса в течение лета и до этой осени. Прибор SEIS был последним рабочим инструментом на посадочном модуле, который собирал данные по крайней мере до 22 октября. С этой даты InSight все еще имел достаточно мощности для продолжения связи с Землей, но сейчас он умолк.

19 декабря аккаунт InSight в Twitter опубликовал, возможно, свое последнее фото:

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022