Apple відкрила офіційне представництво в Україні — буде самостійно ввозити техніку і контролювати авторизованих реселлерів





Ось і пролунало оголошення про відкриття офіційного представництва Apple в Україні. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ще навесні 2020 року Apple зареєструвала в Україні юридичну особу «ЕППЛ УКРАЇНА» та почала підбір кадрів, у березні 2021 року виробник iPhohe запустив україномовну версію сайту, яку з того часу продовжували поступово перекладати українською, а відучора запрацювала українська служба підтримки Apple. Таким чином, Apple знадобилось трохи більш ніж рік, щоб підготуватись і остаточно вийти на ринок України.

Наші попередні припущення виявились повністю вірними — український офіс Apple візьме на себе роботу з місцевими компаніями-партнерами та займеться локалізацією продуктів. Повідомляється, що купертиновський гігант буде безпосередньо ввозити техніку в Україну і контролювати магазини партнерів. Дистриб’юцією товару український офіс Apple займатися не планує. Тобто, про відкриття офіційної мережі Apple в Україні чи запуск онлайн-магазину мова поки не йде.

Наприкінці минулого року Apple також шукала аналітика анотацій (Annotation Analyst) зі знанням української мови для команди голосового помічника Siri. Тому будемо сподіватись, що голосовий асистент Apple також згодом заговорить українською. Та й інші сервіси компанії, які поки не отримали повноцінної локалізації українською, або взагалі недоступні українцям, не забаряться.