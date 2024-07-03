Барбенгеймер 2.0: сиквел «Гладиатора» и «Wicked: Чародейка» сойдутся в кассовом поединке с одновременным релизом 22 ноября

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Фильмам придется заработать более $2 млрд вместе, чтобы конкурировать с предыдущим дуэтом Барби-Оппенгеймер.

Universal недавно установила мировую дату выхода фильма «Wicked: Чародейка» на 22 ноября — и она совпадает с релизом долгожданного «Гладиатор 2»

В сети сразу заговорили о новом «Барбенгеймере» — культурном феномене, который возник из-за одновременной премьеры «Барби» и «Оппенгеймера». Тренд на то время вызвал поток мемов, которые смешивали персонажей фильмов на изображениях, несмотря на то, что они были кардинально разными — «Оппенгеймер» драматически рассказывал о создателе атомной бомбы, тогда как «Барби» позиционировалась как «розовая» комедия, впрочем, с довольно серьезными смыслами.

Несмотря на то, что создатели фильмов поддержали друг друга и призвали смотреть две премьеры одновременно — ходили слухи, что режиссер «Оппенгеймера» Кристофер Нолан был очень расстроен столкновением дат, а Марго Робби, сыгравшая главную роль в «Барби», признавалась, что продюсер байопика звонил ей и предлагал перенести дебют, но она отказалась.

В конце концов, эти события не помешали «Барби» стать «самым богатым» фильмом 2023 года и для Warner Bros. в целом, а «Оппенгеймеру» получить звание самого кассового байопика. В целом киноленты заработали более $2 млрд на двоих.

«Гладиатор 2» Ридли Скотта продолжает один из самых масштабных фильмов 2000-х — оригинал заработал $465 млн в прокате и получил пять «Оскаров». Сиквел привлек в актерский состав таких звезд, как Дензел Вашингтон и Педро Паскаль, поэтому ожидаем от продолжения еще больших достижений.

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Между тем «Wicked: Чародейка», которую режиссирует создатель «Безумно богатых азиатов» Джон Чу — это первая часть двухсерийной экранизации одного из самых известных мюзиклов, которая привлекла таких звезд как Мишель Йео, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм и Джонатан Бейли. Оригинальный мюзикл заработал в мире более $5 млрд с момента премьеры в 2003 году.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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