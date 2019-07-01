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Бесплатный ремонт. Apple заменит проблемные системные платы ноутбуков MacBook Air 2018 года

Бесплатный ремонт. Apple заменит проблемные системные платы ноутбуков MacBook Air 2018 года

Бесплатный ремонт. Apple заменит проблемные системные платы ноутбуков MacBook Air 2018 года


Лишь немногим более месяца назад Apple расширила программу обслуживания клавиатур ноутбуков MacBook с «залипающими» клавиатурами, запущенную в июне прошлого года, а также признала наличие проблемы Flexgate в ноутбуках MacBook Pro, согласившись бесплатно починить такие устройства. Чуть больше недели назад Apple отозвала партию 15-дюймовых MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи и опять-таки предложила бесплатную замену и компенсацию ущерба пострадавших. Теперь же стало известно о новой программе бесплатного гарантийного обслуживания. Она затрагивает «очень небольшое число» ноутбуков MacBook Air 2018 года с проблемными системными платами, сообщает 9to5Mac со ссылкой на внутренние документы, разосланные Apple авторизированным сервисным центрам. То есть, публично о программе объявлено не было, но порой так бывает (все зависит от того, насколько распространена проблема).

На сайте 9to5Mac говорится, что у некоторых 13-дюймовых ноутбуков MacBook Air с экраном Retina, выпущенных в 2018 году, есть проблемы с системными платами. В чем конкретно она заключается, не уточняется. В документации только говорится, что она связана с питанием. Источнику удалось обнаружить несколько жалоб владельцев на невозможность включить ноутбук.

Сообщается, что Apple проведет массовую рассылку по электронной почте, чтобы уведомить владельцев MacBook Air с проблемными материнскими платами о возможности получения бесплатного ремонта у авторизированных Apple сервисных центрах (в Украине таковыми являются Asbis, A-Service и еще несколько компаний, перечисленных на официальном сайте Apple). Срок действия программы — 4 года с момента покупки устройства.

Источник: 9to5Mac

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