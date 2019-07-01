Бесплатный ремонт. Apple заменит проблемные системные платы ноутбуков MacBook Air 2018 года





Лишь немногим более месяца назад Apple расширила программу обслуживания клавиатур ноутбуков MacBook с «залипающими» клавиатурами, запущенную в июне прошлого года, а также признала наличие проблемы Flexgate в ноутбуках MacBook Pro, согласившись бесплатно починить такие устройства. Чуть больше недели назад Apple отозвала партию 15-дюймовых MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи и опять-таки предложила бесплатную замену и компенсацию ущерба пострадавших. Теперь же стало известно о новой программе бесплатного гарантийного обслуживания. Она затрагивает «очень небольшое число» ноутбуков MacBook Air 2018 года с проблемными системными платами, сообщает 9to5Mac со ссылкой на внутренние документы, разосланные Apple авторизированным сервисным центрам. То есть, публично о программе объявлено не было, но порой так бывает (все зависит от того, насколько распространена проблема).

На сайте 9to5Mac говорится, что у некоторых 13-дюймовых ноутбуков MacBook Air с экраном Retina, выпущенных в 2018 году, есть проблемы с системными платами. В чем конкретно она заключается, не уточняется. В документации только говорится, что она связана с питанием. Источнику удалось обнаружить несколько жалоб владельцев на невозможность включить ноутбук.

Сообщается, что Apple проведет массовую рассылку по электронной почте, чтобы уведомить владельцев MacBook Air с проблемными материнскими платами о возможности получения бесплатного ремонта у авторизированных Apple сервисных центрах (в Украине таковыми являются Asbis, A-Service и еще несколько компаний, перечисленных на официальном сайте Apple). Срок действия программы — 4 года с момента покупки устройства.

Источник: 9to5Mac