Быстрее, дешевле и энергоэффективнее: опубликован стандарт UFS 3.1

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Комитет JEDEC опубликовал спецификацию UFS 3.1 (JESD220E), которая добавляет в стандарт несколько функций, связанных с производительностью, надежностью и мощностью. Новые возможности обещают повысить производительность устройств, снизить энергопотребление и потенциально сократить расходы на устройства хранения больших объёмов данных.

Данная версия спецификации поддерживает три новых функции: Write Booster, Deep Sleep и Performance Throttling Notification. Первая предусматривает использование архитектуры с энергонезависимым кеш-буфером из памяти NAND SLC; вторая предполагает новое энергосберегающее состояние UFS-накопителя в дешёвых системах, где он использует регуляторы напряжения совместно с другими элементами системы; третья добавляет уведомление о снижении производительности из-за перегрева, что подразумевает более стабильную работу.

Кроме того, JEDEC опубликовал дополнительную спецификацию для технологии Host Performance Booster (JESD220-3), которая позволяет кэшировать карту преобразования логических адресов устройства в физические адреса (LTP) UFS-устройства в системной памяти DRAM для повышения производительности. Мобильные приложения используют много операций произвольного чтения и поэтому часто обращаются к картам адресов LTP. Поскольку объёмы хранилища устройств UFS растут, увеличивается и размер LTP, что затрудняет (и удорожает) его хранение в памяти контроллера. Размещая LTP в быстрой системной памяти DRAM, можно улучшить производительность произвольного чтения и снизить стоимость контроллера UFS.

Все эти функции уже поддерживаются современными твердотельными накопителями, поэтому новые спецификации приближают устройства хранения UFS к SSD с точки зрения функциональности. Что касается скорости, накопители, совместимые с UFS 3.1, будут по-прежнему предлагать теоретическую пропускную способность до 23,2 Гбит/с (2,9 ГБ/с) при поддержке HS-G4. Реальная максимальная скорость составит примерно 1,875 ГБ/с, но с внедрением Write Booster и Host Performance Booster производительность будущих устройств UFS должна увеличиться, а Deep Sleep поможет продлить срок службы аккумуляторов в недорогих гаджетах.

Источник: Anand Tech