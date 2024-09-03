Бывший Twitter идет на телевизоры — бета приложения X TV доступна в магазинах Google, Amazon и LG

В марте Илон Маск подтвердил, что X Twitter работает над приложением X TV для просмотра видео с платформы на телевизоре. Сейчас бета-версия X TV доступна в магазинах приложений.

Предыдущая версия X TV доступна в Google Play Store, Amazon App Store и в магазин LG. Однако ее пока нет в Apple App Store — пользователям Apple TV, возможно, придется некоторое время подождать.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS — Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024

В описании приложения в магазине Google Play Store сказано: «Приложение X — это надежная глобальная цифровая городская площадь для каждого на вашем телевизоре! Откройте для себя новый способ почувствовать мир X, поскольку мы предлагаем вам уникальный и захватывающий контент прямо в вашей гостиной».

Установка X TV дает возможность просматривать на телевизоре все видео с платформы, включая прямые трансляции. Услуга бесплатная, но нужно войти в учетную запись.

Интерфейс X TV кажется очень похожим на YouTube. Приложение с рейтингом 12+ в Play Store уже имеет более 5000 загрузок, и приложение имеет рейтинг. До запуска приложения пользователи X должны были транслировать видео с iOS или Android на большой экран.

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X TV пока нет в Apple App Store, но для iOS доступна функция X, которой пока нет в других. Это бессрочное редактирование сообщений. Никакого предельного срока редактирования нет, но есть только пять попыток. Об этом рассказал главный инженер социальной сети Майк Андерсон.

Edit DMs now available on iOS! Download the latest app to access the feature. Other platforms coming soon. pic.twitter.com/231fkxVI5u — Mike (@cambridgemike) August 31, 2024

«Редактирование DM теперь доступно на iOS! Загрузите последнее приложение, чтобы получить доступ к этой функции. Другие платформы скоро».

Однако, по словам Андерсона, пользователи не смогут редактировать зашифрованные сообщения или изображения — над этим X все еще работает. Также «пока» невозможно просматривать предыдущие версии отредактированных сообщений, но они сохраняются платформой.

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Большинство платформ и мессенджеров ограничивают время после публикации, чтобы избежать редактирования постфактум. X этого не делает. Так что, теоретически, вы всегда можете оставить себе попытки на всякий случай на потом.

Источники: Neowin, Cybernews

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