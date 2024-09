Бывший Twitter идет на телевизоры — бета приложения X TV доступна в магазинах Google, Amazon и LG

В марте Илон Маск подтвердил, что X Twitter работает над приложением X TV для просмотра видео с платформы на телевизоре. Сейчас бета-версия X TV доступна в магазинах приложений.

Предыдущая версия X TV доступна в Google Play Store, Amazon App Store и в магазин LG. Однако ее пока нет в Apple App Store — пользователям Apple TV, возможно, придется некоторое время подождать.

Beta version of 𝕏 TV is out https://t.co/taODqsMECS

Установка X TV дает возможность просматривать на телевизоре все видео с платформы, включая прямые трансляции. Услуга бесплатная, но нужно войти в учетную запись.

Интерфейс X TV кажется очень похожим на YouTube. Приложение с рейтингом 12+ в Play Store уже имеет более 5000 загрузок, и приложение имеет рейтинг. До запуска приложения пользователи X должны были транслировать видео с iOS или Android на большой экран.

X TV пока нет в Apple App Store, но для iOS доступна функция X, которой пока нет в других. Это бессрочное редактирование сообщений. Никакого предельного срока редактирования нет, но есть только пять попыток. Об этом рассказал главный инженер социальной сети Майк Андерсон.

Edit DMs now available on iOS! Download the latest app to access the feature. Other platforms coming soon. pic.twitter.com/231fkxVI5u

— Mike (@cambridgemike) August 31, 2024