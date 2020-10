Lego выпустил набор для сборки собственного Baby Yoda стоимостью $79,99 (продажи стартуют в день премьеры второго сезона «Мандалорца»)

Настоящие фанаты «Звездных Войн» ждут ближайшую пятницу больше всех остальных слоев населения, так как именно 30 октября стартует второй сезон сериала The Mandalorian / «Мандалорец». И чтобы отпраздновать это событие Disney вместе с Lego подготовили сюрприз в виде набора «LEGO Star Wars: The Mandalorian The Child» стоимостью $79,99.

Набор состоит из 1073 деталей, в результате сборки получается фигурка Baby Yoda высотой 19 см, шириной 21 см и толщиной 13 см. Маленький Йода умеет шевелить ушами, губами и головой (с помощью владельца), а также удерживать в руках шарик от «ручки коробки передач» звездолета Мандалорца Razor Crest. Купить LEGO Star Wars: The Mandalorian The Child 75318 Building Kit можно начиная с 30 октября, пока работает предзаказ.

Краткое содержание первого сезона The Mandalorian / «Мандалорец»

Напомним, что в феврале текущего года Hasbro представила куклу-аниматроник Baby Yoda всего за $60, которая умеет двигаться, говорить и даже «использовать Силу».

Источник: Engadget