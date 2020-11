Фантастический сериал WandaVision / «ВандаВижен» выйдет на платформе Disney+ 15 января 2021 года

Компания Marvel наконец определилась с датой релиза своего первого сериала для стриминговой платформы Disney+. Несмотря на то, что фанаты ожидали увидеть WandaVision / «ВандаВижен» в декабре текущего года, создатели проекта решили выпустить сериал 15 января 2021 года. Таким образом уже практически официально можно считать, что в 2020 году новинок от Marvel мы не увидим.

Сериал расскажет о супергероях Ванде Максимофф (Алая Ведьма) и Вижене, которые после событий фильма Avengers: Endgame / «Мстители: Финал» решают пожить спокойной семейной жизнью в тихом американском городке. Впрочем, практически сразу оказывается, что с этим городком и героями что-то явно не так…

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi — WandaVision (@wandavision) November 12, 2020

Главные роли в сериале исполнили те же Элизабет Олсен (Ванда) и Пол Беттани (Вижен), которые играли их в кинематографической вселенной Marvel. Сценаристом выступил Жак Шеффер, режиссером — Мэтт Шекман, при этом в первом сезоне будет всего шесть серий.

Напомним, что помимо WandaVision / «ВандаВижен» фанатов Marvel ждут такие сериалы, как The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk и другие. Абсолютно точных дат релиза у этих проектов нет, но ориентировочный график выглядит на 2021 год выглядит следующим образом:

Источник: Variety