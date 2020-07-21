Сериал «Сокол и Зимний Солдат» не выйдет в Disney+ в августе, как было запланировано ранее. Всю ТВ-линейку Marvel скорее всего ждет масштабный «сдвиг»





Сериал Falcon & Winter Soldier / «Сокол и Зимний Солдат» должен был открыть линейку новых ТВ-сериалов Marvel, созданную специально для стримингового сервиса Disney+. По крайней мере в феврале текущего года во время общения с инвесторами глава Disney заявил, что премьера новинки назначена на август 2020 года. На прошлой неделе компания опубликовала перечень августовских премьер Disney+ и сериала Falcon & Winter Soldier там ожидаемо не оказалось.

Почему ожидаемо? Потому что первая дата была озвучена еще до начала пандемии коронавируса и введения карантинных мероприятий. Съемки приключений Сокола и Зимнего Солдата стартовали еще в марте в Праге (Чехия), но буквально через неделю съемки прервали из-за опасений по поводу COVID-19. С тех пор съемки так и не возобновили. Естественно, после такого срыва графика о выходе Falcon & Winter Soldier вовремя не было и речи, тем не менее Disney официально не заявлял о переносе даты релиза.

Отметим, что следующим на очереди в расписании сериалов Marvel стоит Wandavision — он дожен был дебютировать в декабре 2020 года. Однако и в этом случае съемки пока не проводятся, так что как минимум первые два сериала задержатся с релизом. Ну, а зная тягу Marvel к связи всех своих сериалов и фильмов в единую вселенную, нас скорее всего ждет масштабный «сдвиг» всего расписания четвертой фазы Marvel Cinematic Universe.

P.S. Официальное на данный момент расписание премьер сериалов и фильмов MCU выглядит следующим образом.

Сериалы:

The Falcon and the Winter Soldier — август 2020 года

WandaVision — декабрь 2020 года

Loki — начало 2021 года

What If…? — середина 2021 года

Hawkeye — 2022 год

Ms. Marvel — 2022 год

Moon Knight — 2022 год

She-Hulk — 2022 год

Фильмы:

Black Widow — 6 ноября 2020 года

The Eternals — 12 февраля 2021 года

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings — 7 мая 2021 года

Untitled Spider-Man: Far From Home sequel — 5 ноября 2021 года

Thor: Love and Thunder — 11 февраля 2022 года

Doctor Strange in the Multiverse of Madness — 25 марта 2022 года

Источник: Engadget