Оказывается, недавний законопроект о противодействии киберугрозам (6688) готовили в пиратском Word 🤦

Выяснилась новая, и довольно интересная деталь относительно того самого скандального законопроекта №6688, который Верховная рада Украины, как известно, сегодня не стала даже рассматривать. В общем, документ этот готовили в пиратской версии текстового редактора Microsoft Word. На курьез обратил внимание пользователь Facebook Петро Нек.

Ще трошки про закон 6688. Я зайшов на сайт верховної ради і завантажив законопроект, щоб самому його почитати і… Опубліковано Петром Неком Четвер, 5 липня 2018 р.

Решив лично ознакомиться с текстом законопроекта пользователь, как он сам рассказывает, по привычке сперва заглянул в свойства файла, чтобы посмотреть сопутствующую информацию. Так вот в поле «Организация» в свойствах документа с текстом законопроекта значится «SPecialiST RePack» – взломанный дистрибутив известного офисного пакета Microsoft Office.

На самом деле подобного рода сообщения касательно использования в украинских госучреждениях нелицензионного ПО, несмотря на множество инициатив по защите авторского права и борьбе с пиратскими контентом, не редкость. Но в данном случае ситуация выглядит особенно «забавной» – закон про цензуру в интернете, который якобы должен повысить кибербезопасность пишут на пиратском Word, где вполне может сидеть какой-нибудь троян, кейлоггер или еще какая-то «зараза». И это все было бы смешно, если бы не было так грустно.

P.S. Расскажите уже кто-нибудь депутатам или их помощникам про существование OpenOffice или Google Docs, только не забудьте упомянуть о настройках приватности, чтобы никто случайно не проиндексировал.