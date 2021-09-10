



Epic Games испытывает Apple — разработчик Fortnite публично обратился к Apple с просьбой восстановить ему доступ к инструментам разработки, чтобы он мог вернуть онлайн-шутер Fortnite в южнокорейский App Store в соответствии с недавними поправками в местное законодательство.

Если помните, в прошлом месяце Южная Корея первой среди всех стран приняла законопроект, который обязывает крупных платформодержателей, таких как Apple и Google, не препятствовать разработчикам, которые хотят использовать сторонние платежные системы. Чтобы поправки вступили в силу, новую редакцию закона о телекоммуникационном бизнесе еще должен подписать президент Мун Чжэ Ин. Этого пока не произошло, но, учитывая что его авторство принадлежит его однопартийцам, вероятность этого довольно высока. И вот сейчас Epic Games, ссылаясь на эту инициативу, обратилась к Apple с просьбой вернуть Fortnite в App Store.

Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law. — Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021

Реакция Apple не заставила себя долго ждать и последовала мгновенно — в Купертино, естественно, ответили отказом. В Apple еще раз назвали главное условие для возвращения Fortnite в свой магазин приложений — Epic Games должна соблюдать правила площадки, как это делают все остальные.

«‎Как мы уже неоднократно отмечали, с нетерпением ждем возвращения Epic в App Store, но только если она согласится играть по тем же правилам, что и все остальные. Epic признала, что намеренно нарушила соглашение, и сейчас нет никаких оснований для восстановления ее аккаунтов разработчиков»‎ из заявления Apple

Конфликт между Epic Games и Apple/Google разгорелся ровно год назад — Epic Games добавила в Fortnite прямые покупки через свою систему Epic Direct в обход механизмов App Store и Google Play, чтобы не платить обязательную комиссию в 30% с каждой микротранзакции. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик вступил в масштабное судебное противостояние с платформодержателями. Заседания суда по делу Epic и Apple закончились еще в мае, но решения пока не было (судье необходимо изучить свыше 4,5 тыс. страниц показаний). За последнее время из судебных документов мы узнали много интересного о внутренней кухне и конкуренции. Кроме того, и Apple, и Google с начала противостояния с Epic Games пошли на существенные уступки, включая снижение комиссии с 30% до 15% (1 и 2).

В августе Apple разрешила американским разработчикам для App Store рекламировать внешние способы оплаты по электронной почте. Кроме того, с 2022 года компания позволит разработчикам размещать ссылки на сайты для оплаты подписки.