Epic Games испытывает Apple — разработчик Fortnite публично обратился к Apple с просьбой восстановить ему доступ к инструментам разработки, чтобы он мог вернуть онлайн-шутер Fortnite в южнокорейский App Store в соответствии с недавними поправками в местное законодательство.

Если помните, в прошлом месяце Южная Корея первой среди всех стран приняла законопроект, который обязывает крупных платформодержателей, таких как Apple и Google, не препятствовать разработчикам, которые хотят использовать сторонние платежные системы. Чтобы поправки вступили в силу, новую редакцию закона о телекоммуникационном бизнесе еще должен подписать президент Мун Чжэ Ин. Этого пока не произошло, но, учитывая что его авторство принадлежит его однопартийцам, вероятность этого довольно высока. И вот сейчас Epic Games, ссылаясь на эту инициативу, обратилась к Apple с просьбой вернуть Fortnite в App Store.

Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law.

— Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021