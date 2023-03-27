Новости Авто 27.03.2023 в 16:44

ЕС разрешит продавать авто с ДВС с 2035 года — при условии, что они будут работать на электротопливе

Катерина Даньшина

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В феврале Европарламент одобрил закон о полном запрете продажи новых авто с ДВС, а дальше его должен был утвердить Совет ЕС. Однако правительство Германии при поддержке нефтяной и автомобильной промышленности решило протолкнуть лазейку, которая позволила бы продавать авто с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года — если они работают на синтетическом топливе.

Евросоюз отложил голосование, чтобы кодифицировать предложенный запрет, и в настоящее время достиг договоренности со страной.

«Мы нашли общий язык с Германией относительно будущего использования е-топлива в автомобилях. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы стандарты CO2 для автомобилей были приняты как можно скорее», — сказал Франс Тиммерманс, исполнительный вице-президент Европейского зеленого курса.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023

Активісти Greenpeace створили інсталяцію біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, щоб протестувати проти вимоги уряду Німеччини зробити виняток для транспортних засобів на електронному паливі, з поступового виведення з експлуатації. Фото: Сторінка Greenpeace e.V у Twitter
Активисты Greenpeace создали инсталляцию у Бранденбургских ворот в Берлине, чтобы протестовать против требования правительства Германии сделать исключение для транспортных средств на электротопливе. Фото: аккаунт Greenpeace e.V в Twitter

Между тем производство синтетического топлива требует много энергии и, без использования технологии прямого захвата воздуха, автомобили на электротопливе производят почти столько же парниковых выбросов, сколько их обычные аналоги с ДВС. Согласно предварительным оценкам, исключение для синтетического топлива в законе может привести к уменьшению совокупных продаж электромобилей в Европе на 46 миллионов к 2050 году «без дополнительной экономии CO2».

Стоит отметить, что пока ни одна компания не производит синтетическое топливо в нужных масштабах, что повлияет и на кошельки европейских водителей. По подсчетам Transport & Environment, к 2030 году в среднем водитель ЕС будет платить на 782 евро в год больше, чтобы заправлять бак своего автомобиля синтетическим, а не обычным топливом.

Во вторник министры энергетики встретятся в Брюсселе и проведут голосование, которое в соответствии с соглашением должна поддержать Германия — страны-противники не смогут достичь достаточного меньшинства, чтобы заблокировать прогресс.

  • Запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания – часть проекта под названием Fit for 55, цель которого сократить выбросы в ЕС на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2021 года). Bloomberg отмечает, что на автомобильный транспорт приходится около 1/5 выбросов в странах Евросоюза — то есть сокращение будет ключевым, если блок планирует стать углеродно-нейтральным к 2050 году.
  • Правила уже имеют исключения для компаний, производящих менее 10 тысяч автомобилей или 20 тысяч фургонов в год — от них потребуют достижения только окончательной цели к 2035 году (это так называемый «пункт Ferrari», предназначенный для защиты малых автопроизводителей). Подобные планы рассматриваются в отношении автобусов и грузовиков, выбросы от которых хотят сократить на 90% к 2040 году.

Источник: Engadget, The Guardian


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