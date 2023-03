ЕС разрешит продавать авто с ДВС с 2035 года — при условии, что они будут работать на электротопливе

В феврале Европарламент одобрил закон о полном запрете продажи новых авто с ДВС, а дальше его должен был утвердить Совет ЕС. Однако правительство Германии при поддержке нефтяной и автомобильной промышленности решило протолкнуть лазейку, которая позволила бы продавать авто с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года — если они работают на синтетическом топливе.

Евросоюз отложил голосование, чтобы кодифицировать предложенный запрет, и в настоящее время достиг договоренности со страной.

«Мы нашли общий язык с Германией относительно будущего использования е-топлива в автомобилях. Сейчас мы будем работать над тем, чтобы стандарты CO2 для автомобилей были приняты как можно скорее», — сказал Франс Тиммерманс, исполнительный вице-президент Европейского зеленого курса.

Между тем производство синтетического топлива требует много энергии и, без использования технологии прямого захвата воздуха, автомобили на электротопливе производят почти столько же парниковых выбросов, сколько их обычные аналоги с ДВС. Согласно предварительным оценкам, исключение для синтетического топлива в законе может привести к уменьшению совокупных продаж электромобилей в Европе на 46 миллионов к 2050 году «без дополнительной экономии CO2».

Стоит отметить, что пока ни одна компания не производит синтетическое топливо в нужных масштабах, что повлияет и на кошельки европейских водителей. По подсчетам Transport & Environment, к 2030 году в среднем водитель ЕС будет платить на 782 евро в год больше, чтобы заправлять бак своего автомобиля синтетическим, а не обычным топливом.

Во вторник министры энергетики встретятся в Брюсселе и проведут голосование, которое в соответствии с соглашением должна поддержать Германия — страны-противники не смогут достичь достаточного меньшинства, чтобы заблокировать прогресс.

Запрет на автомобили с двигателями внутреннего сгорания – часть проекта под названием Fit for 55, цель которого сократить выбросы в ЕС на 55% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2021 года). Bloomberg отмечает, что на автомобильный транспорт приходится около 1/5 выбросов в странах Евросоюза — то есть сокращение будет ключевым, если блок планирует стать углеродно-нейтральным к 2050 году.

Правила уже имеют исключения для компаний, производящих менее 10 тысяч автомобилей или 20 тысяч фургонов в год — от них потребуют достижения только окончательной цели к 2035 году (это так называемый «пункт Ferrari», предназначенный для защиты малых автопроизводителей). Подобные планы рассматриваются в отношении автобусов и грузовиков, выбросы от которых хотят сократить на 90% к 2040 году.

