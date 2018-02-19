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Falcon 9 отправит на МКС систему мониторинга атмосферы, над созданием которой трудился украинский учёный
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Falcon 9 отправит на МКС систему мониторинга атмосферы, над созданием которой трудился украинский учёный

Falcon 9 отправит на МКС систему мониторинга атмосферы, над созданием которой трудился украинский учёный

Украинские учёные и исследователи вносят заметный вклад в мировую космическую отрасль. Одним из них является 34-летний ученый Павел Кочкин, который в настоящее время проживает в Норвегии.

Кочкин переехал в Норвегию в 2014 году для работы над созданием амбициозного проекта стоимостью $40 млн. Речь идёт о системе мониторинга, которая занимается отслеживанием взаимодействия атмосферы и космоса. Это мобильная обсерватория для Международной космической станции. Над этим проектом с 2010 года работает команда в составе более 1000 учёных из Дании, Польши, Италии, Испании и других стран. В 2014 году к ним присоединился Кочкин.

Он переехал из Украины в Нидерланды, чтобы получить степень кандидата наук в области электротехники в Технологическом университете Эйндховена. После получения степени его пригласили присоединиться к исследовательской группе в Бергене. Основным направлением его деятельности является молнии и вызываемые ими электромагнитные явления. На практике исследования Кочкина применяются в авиации.

«В сотрудничестве с Airbus мы отправляем самолеты прямо внутрь сильной грозы для изучения эффектов, которые возникают, когда молния попадает по самолету», – рассказал он.

Что касается системы мониторинга климата, она будет доставлена на МКС при помощи ракеты SpaceX Falcon 9 в апреле этого года. Модуль планируется прикрепить к внешней части космической станции, где он будет наблюдать за верхними слоями атмосферы и их взаимодействием с открытым космосом.

Также коротко расскажем о пока несостоявшемся запуске тестовых спутников Microsat-2a и Microsat-2b, которые должны были стать первыми элементами большой сети, предназначенной для предоставления спутникового интернет-доступа. Изначально запуск ракеты Falcon 9 с этими спутниками на борту был запланирован на 17 февраля. Но затем компания SpaceX перенесла запуск на 18 февраля. Подробные причины переноса не сообщались. Компания ограничилась коротким заявлением о необходимости проведения дополнительных проверок перед стартом. При этом отмечалось, что с ракетой и спутниками всё в полном порядке.

Но 18 февраля запуск тоже не состоялся. Компания уведомила о необходимости проведения дополнительных проверок обновлённого обтекателя. В соответствии с требованиями миссии, запуск ракеты перенесён на 21 февраля.

Источник: «Украинский промышленный портал», Twitter

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