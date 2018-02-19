Falcon 9 отправит на МКС систему мониторинга атмосферы, над созданием которой трудился украинский учёный

Украинские учёные и исследователи вносят заметный вклад в мировую космическую отрасль. Одним из них является 34-летний ученый Павел Кочкин, который в настоящее время проживает в Норвегии.

Кочкин переехал в Норвегию в 2014 году для работы над созданием амбициозного проекта стоимостью $40 млн. Речь идёт о системе мониторинга, которая занимается отслеживанием взаимодействия атмосферы и космоса. Это мобильная обсерватория для Международной космической станции. Над этим проектом с 2010 года работает команда в составе более 1000 учёных из Дании, Польши, Италии, Испании и других стран. В 2014 году к ним присоединился Кочкин.

Он переехал из Украины в Нидерланды, чтобы получить степень кандидата наук в области электротехники в Технологическом университете Эйндховена. После получения степени его пригласили присоединиться к исследовательской группе в Бергене. Основным направлением его деятельности является молнии и вызываемые ими электромагнитные явления. На практике исследования Кочкина применяются в авиации.

«В сотрудничестве с Airbus мы отправляем самолеты прямо внутрь сильной грозы для изучения эффектов, которые возникают, когда молния попадает по самолету», – рассказал он.

Что касается системы мониторинга климата, она будет доставлена на МКС при помощи ракеты SpaceX Falcon 9 в апреле этого года. Модуль планируется прикрепить к внешней части космической станции, где он будет наблюдать за верхними слоями атмосферы и их взаимодействием с открытым космосом.

Now targeting February 18 launch of PAZ from SLC-4E to allow for additional time for pre-launch systems checks. Falcon 9 and payload remain healthy. — SpaceX (@SpaceX) 16 февраля 2018 г.

Также коротко расскажем о пока несостоявшемся запуске тестовых спутников Microsat-2a и Microsat-2b, которые должны были стать первыми элементами большой сети, предназначенной для предоставления спутникового интернет-доступа. Изначально запуск ракеты Falcon 9 с этими спутниками на борту был запланирован на 17 февраля. Но затем компания SpaceX перенесла запуск на 18 февраля. Подробные причины переноса не сообщались. Компания ограничилась коротким заявлением о необходимости проведения дополнительных проверок перед стартом. При этом отмечалось, что с ракетой и спутниками всё в полном порядке.

Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ. — SpaceX (@SpaceX) 17 февраля 2018 г.

Но 18 февраля запуск тоже не состоялся. Компания уведомила о необходимости проведения дополнительных проверок обновлённого обтекателя. В соответствии с требованиями миссии, запуск ракеты перенесён на 21 февраля.

Источник: «Украинский промышленный портал», Twitter