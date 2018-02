Falcon 9 отправит на МКС систему мониторинга атмосферы, над созданием которой трудился украинский учёный

Украинские учёные и исследователи вносят заметный вклад в мировую космическую отрасль. Одним из них является 34-летний ученый Павел Кочкин, который в настоящее время проживает в Норвегии.

Кочкин переехал в Норвегию в 2014 году для работы над созданием амбициозного проекта стоимостью $40 млн. Речь идёт о системе мониторинга, которая занимается отслеживанием взаимодействия атмосферы и космоса. Это мобильная обсерватория для Международной космической станции. Над этим проектом с 2010 года работает команда в составе более 1000 учёных из Дании, Польши, Италии, Испании и других стран. В 2014 году к ним присоединился Кочкин.

Он переехал из Украины в Нидерланды, чтобы получить степень кандидата наук в области электротехники в Технологическом университете Эйндховена. После получения степени его пригласили присоединиться к исследовательской группе в Бергене. Основным направлением его деятельности является молнии и вызываемые ими электромагнитные явления. На практике исследования Кочкина применяются в авиации.

Что касается системы мониторинга климата, она будет доставлена на МКС при помощи ракеты SpaceX Falcon 9 в апреле этого года. Модуль планируется прикрепить к внешней части космической станции, где он будет наблюдать за верхними слоями атмосферы и их взаимодействием с открытым космосом.

