Фріланс з гарантіями та зменшення податкового навантаження у 5 разів — головне із презентації Дія City для IT-індустрії





5 квітня Міністерство цифрової трансформації України з помпою провело чергову презентацію по гучному проєкту віртуальної держави для айтівців «Дія City», яку відомство без зайвої скромності називає справжнім проривом з перетворенням України в віртуальну бізнес-державу.

«‎Дія City» — проєкт спеціального правового режиму для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. В червні 2020 року Мінцифра запустила сайт проєкту Дія.City, а у вересні була представлена початкова концепція. У листопаді в Раді були зареєстровані необхідні для реалізації ініціативи законопроєкти (№ 4303 та №4305) — ми детально розповідали про них в нашому окремому матеріалі. Ще один законопроєкт з пакета по «Дія City» зі змінами до Податкового кодексу поки що так і не дістався до Ради, хоча це мало статись ще пару місяців тому. У листопадовому інтерв’ю Михайло Федоров повідомляв, що Дія City планують запустити в першому півріччі 2021 року.

25 березня 2021 року Мінцифра провела пресконференцію, де була представлена доопрацьований варіант базового законопроєкту №4303, яка, за словами авторів, враховує більшість побажань ІТ-індустрії та найкращі положення альтернативних проєктів закону №4303-1 та №4303-2.

Загалом же «нові подробиці», які озвучили на презентації стали повторенням раніше озвучених ключових тез, розбавлених новими слайдами з прогнозованим фінансовими показниками від запровадження нового податкового режиму для IT-галузі.

У рамках спецрежиму Дія City пропонується наступні знижені ставки податків:

ПДФО — 5% замість 18%

військовий збір — 1,5%

ЄСВ — 22% від МЗП

Податок на виведений капітал — 9% замість податку на прибуток (18%).

Дія City запроваджує гнучку форму співпраці з ІТ-спеціалістами — GIG-контракти, які гарантуватимуть захист найманих працівників. В пакет входить відпустка, лікарняний, визначена тривалість робочого дня. За словами Мінцифри, завдяки Дія City айтівці отримають «фріланс з гарантіями».

Серед інших переваг Дія City автори ініціативи виокремлюють захист від неправомірних дій правоохоронних та перевіряючих органів.

У Мінцифрі очіукують, що завдяки «Дія City» доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд.

Нижче в галереї наводимо деякі особливо показові слайди сьогоднішньої презентації.

Наразі триває активна робота щодо розробки законодавчої бази Дія City. Текст доопрацьованого законопроєкту №4303 зареєстрований у Верховній Раді та готується до другого читання.

Напередодні презентації скандально відомий сайт ebanoe.it опублікував критичний матеріал, в якому звинуватив внутрішньо команду Diia Company в халатності та непрофесіоналізмі — суть претензії в тому, що розробники тримали .git-репозиторії «Дія City» у відкритому доступі та недостатньо оперативно відреагували на звіт про критичну вразливість. Ця публікація — це відповідь на зухвале промо Diia Company. На головну сторінку проєкту (http://dc.diia.gov.ua/) помістили красномовний та провокаційний напис: «Про що так і не написали в DOU та ebanoe.it. Онлайн-презентація від міністра та команди». Власне, він досі присутній на головній сторінці.

Презентація «Дія City» з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та його заступником з питань розвитку IT Олександром Борняковим