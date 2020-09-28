«Козак Мамай» та інші. Галерею Art Store для телевізорів Samsung The Frame поповнили картини Національного художнього музею України
Однією з головних особливостей дизайнерських телевізорів Samsung The Frame є режим «Мистецтво» (Art Mode) для маскування під картину — в ньому на екрані виводяться зображення полотен відомих художників.
Спеціально для завантаження цих зображень Samsung створила окремий сервіс під назвою Art Store, де об’єднала колекції художніх робіт відомих майстрів. Колекція «Магазину мистецтва» (Art Store) налічує понад 1200 витворів мистецтва, представлених у найвідоміших музеях і галереях світу: Прадо, Альбертіна, Лувр, Magnum Photos, LUMAS тощо. А нещодавно до їхнього переліку долучився й Національний художній музей України. Так, традиційний «Козак Мамай» Петра Рибки, футуристична фантазія від Олександри Естер та інші шедеври тепер доступні українським і не тільки користувачам.
При купівлі телевізора The Frame компанія Samsung надає безкоштовний пробний період у чотири місяці доступу до всієї бібліотеки «Магазину мистецтва». Після завершення безкоштовного періоду підписка буде коштувати 135 гривень на місяць.
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