«Козак Мамай» та інші. Галерею Art Store для телевізорів Samsung The Frame поповнили картини Національного художнього музею України





Однією з головних особливостей дизайнерських телевізорів Samsung The Frame є режим «‎Мистецтво» (Art Mode) для маскування під картину — в ньому на екрані виводяться зображення полотен відомих художників.

Спеціально для завантаження цих зображень Samsung створила окремий сервіс під назвою Art Store, де об’єднала колекції художніх робіт відомих майстрів. Колекція «‎Магазину мистецтва» (Art Store) налічує понад 1200 витворів мистецтва, представлених у найвідоміших музеях і галереях світу: Прадо, Альбертіна, Лувр, Magnum Photos, LUMAS тощо. А нещодавно до їхнього переліку долучився й Національний художній музей України. Так, традиційний «Козак Мамай» Петра Рибки, футуристична фантазія від Олександри Естер та інші шедеври тепер доступні українським і не тільки користувачам.

При купівлі телевізора The Frame компанія Samsung надає безкоштовний пробний період у чотири місяці доступу до всієї бібліотеки «‎Магазину мистецтва». Після завершення безкоштовного періоду підписка буде коштувати 135 гривень на місяць.