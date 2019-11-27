Глава Huawei: «Мы сможем стать №1 и без Google»





Позавчера Huawei представила в Китае массы новинок, включая флагманский планшет Huawei MatePad Pro, ноутбуки MateBook D 15 и MateBook D 14 с процессорами Intel и AMD, умную колонку Sound X, созданную совместно с Devialet, первый в мире маршрутизатор с NFC и маршрутизатор 5G Mobile WiFi Pro. На мероприятии гендиректор Huawei Consumer Business Group Ричард Ю похвастался, что за два месяца было продано 7 млн флагманских смартфонов Mate 30, добавив, что его компания обошла бы Samsung на рынке смартфонов уже в этом году, если бы не санкции США. Теперь же основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй, решил внести ясность — он заявил CNN Business, что и без Google его компания сможет стать лидером рынка смартфонов.

Общаясь с журналистом CNN Business, лидер Huawei сказал: «Я не думаю, что это будет проблемой», добавив, что просто это займет больше времени.

Некоторые американские компании, включая Microsoft, на прошлой неделе получили от Министерства торговли США лицензии, разрешающие им торговать с китайским производителем коммуникационного оборудования, если это не представляет значительного риска для интересов национальной безопасности или внешней политики. В ведомстве также рассказали, что примерно половина рассмотренных заявок была одобрена, а остальные — отклонены.

Глава Huawei заявил CNN Business, что ни отказа, ни разрешения на возобновление бизнеса с китайской компанией компания Google еще не получила. То есть, решение по заявке Google еще не принято.

Ранее Huawei неоднократно говорила, что предпочла бы возобновить сотрудничество с Google и дальше использовать ОС Android на своих смартфонах. В то же время Жэнь Чжэнфэй заявил, что компания работает над «широкомасштабным» запасным вариантом. Очевидно, что речь о платформе Harmony собственной разработки, хотя Huawei не раз говорила, что не планирует использовать ее для смартфонов.

Жэнь Чжэнфэй также заявил, что США по-прежнему являются самой влиятельной страной, если говорить об инновациях, и никто, включая Китай, не сможет обогнать страну, опережающую их «на несколько десятилетий». Но если правительство США продолжит ограничивать американские компании в выборе бизнес-партнеров, то может непреднамеренно навредить им и помочь конкурентам.

«[Это] критический момент для всех нас, надеюсь, правительство США сможет выбрать лучшее для американских компаний [решение]», — добавил он.

Источник: CNN Business