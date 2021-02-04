Glovo: Які страви, продукти і товари замовляли українці під час січневого локдауну [інфографіка]





Під час січневого локдауну сервіс кур’єрської доставки Glovo продовжував доставляти українцям готові страви з ресторанів, продукти з магазинів і супермаркетів та аптечні товари. Компанія проаналізувала дані платформи за період січневого локдауну, щоб поділитися спостереженнями та особливостями замовлень користувачів сервісу.

Обмежувальні карантинні заходи неодмінно впливають на поведінку користувачів сервісу доставки, тож для січневого локдауну, як і для весняного 2020 р., стало характерним миттєве зростання кількості замовлень та нових користувачів, які вперше скористалися додатком Glovo. За два тижні у січні 2021 р. кількість активних користувачів на платформі зросла на 23%, а найактивніший користувач за цей період скористався послугами сервісу Glovo 52 рази.

Зростання активності на платформі можна простежити й у співвідношенні днів тижня. В столиці найчастіше користувачі робили замовлення в середу, в Харкові, Одесі та Дніпрі в суботу, а львівські кур’єри доставляли найбільше щочетверга. Паралельно зі зростанням попиту на послуги сервісу, на платформі збільшилась кількість активних кур’єрів — з початку локдауну близько на 25%.

«Якщо порівнювати локдаун навесні 2020 р. та січневий 2021 р., важливо відзначити те, що цього разу ресторанний бізнес був готовим до старту карантинних обмежень, і ми вже не спостерігали на нашій платформі такого різкого обвалу кількості активних закладів, що відображалось би й на переформатуванні роботи сервісу — зокрема збільшенні радіусів доставки, щоб забезпечити користувачів вибором. Деякі ресторани тимчасово зупинили роботу раніше — ще під час новорічних свят, а інші — працювали на «виніс». Завдяки специфіці та гнучкості бізнес-моделі «хмарних кухонь», партнери-ресторани в наших Cook Room мали змогу продовжувати роботу під час локдауну без змін», — розповідає Дмитро Расновський, генеральний менеджер компанії Glovo в Україні.

Користувачі Glovo під час січневого карантину не змінили своїх вподобань та традиційно віддавали перевагу американській та українській кухням. За два тижні кур’єри доставили з ресторанів понад 36 тис. кг бургерів, більше 4.7 тис. донерів, майже 2 тис. літрів українського борщу і 1.5 тис. кг картопляного пюре.

Кількість замовлень у бабблах «Супермаркети» та «Аптеки» за період карантину зросла в середньому на 14%. Серед найбільш популярних замовлень з продуктових магазинів — банани та лимони, курятина, негазована вода, солодкі напої.

Попит на замовлення у бабблі «Аптеки» поступово зростав протягом двох тижнів локдауну, а до найбільшої кількості замовлень потрапили такі товари, як спреї від нежитю — 691 замовлення, сорбентів — 582, та 175 замовлень презервативів.

Джерело: Glovo