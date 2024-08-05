God of War — это еще не все: Santa Monica интригует новым проектом

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Студия Sony Santa Monica, известная серией God of War, работает над новой игрой, которая, вероятно, не будет иметь отношения к приключениям Кратоса.

Глауко Лонги (Glauco Longhi), руководитель отдела разработки персонажей студии, сообщил об этом на своей странице в LinkedIn. Пользователь форума ResetEra под ником Angie обратил внимание на сообщение Лонги, где тот подтвердил работу над новой игрой.

«Sony Santa Monica предложила мне вернуться на должность руководителя отдела разработки персонажей. Я буду отвечать за весь процесс создания персонажей для их нового интеллектуального продукта. Рад снова работать с командой и вместе развивать персонажей в видеоиграх», — написал Лонги на LinkedIn.

В последнее время Santa Monica активно ищет новых сотрудников. На официальном сайте и странице LinkedIn студии появились вакансии ведущего технического художника процедурной генерации, ведущего программиста инструментов и старшего художника персонажей. В описаниях вакансий указано, что новых сотрудников нанимают «для разработки нового неанонсированного проекта».

SMS is looking for passionate artists, programmers, designers, animators, and producers to help us on our new unannounced project! Check out this month’s open positions: 👉 https://t.co/1Tro8hnDzR pic.twitter.com/1S49nfDIVB — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) July 9, 2024

Santa Monica Studio — это американская студия по разработке видеоигр, базирующаяся в Лос-Анджелесе, Калифорния. Основанная в 1999 году, она больше всего известна за серию игр God of War, которая получила многочисленные награды и признание критиков. Студия принадлежит Sony Interactive Entertainment и играет ключевую роль в создании эксклюзивных игр для консолей PlayStation.

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Напомним, что God of War Ragnarök вскоре появится на ПК. Разработчики назначили релиз игры на ПК на 19 сентября. Студия Sony Santa Monica представила новый трейлеркоторый демонстрирует особенности компьютерной версии. Интересно, что ПК-версия выходит почти через два года после дебюта на консолях PlayStation 4 и 5.

Источник: 80.lv

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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