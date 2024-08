God of War — это еще не все: Santa Monica интригует новым проектом

Студия Sony Santa Monica, известная серией God of War, работает над новой игрой, которая, вероятно, не будет иметь отношения к приключениям Кратоса.

Глауко Лонги (Glauco Longhi), руководитель отдела разработки персонажей студии, сообщил об этом на своей странице в LinkedIn. Пользователь форума ResetEra под ником Angie обратил внимание на сообщение Лонги, где тот подтвердил работу над новой игрой.

В последнее время Santa Monica активно ищет новых сотрудников. На официальном сайте и странице LinkedIn студии появились вакансии ведущего технического художника процедурной генерации, ведущего программиста инструментов и старшего художника персонажей. В описаниях вакансий указано, что новых сотрудников нанимают «для разработки нового неанонсированного проекта».

SMS is looking for passionate artists, programmers, designers, animators, and producers to help us on our new unannounced project! Check out this month’s open positions: 👉 https://t.co/1Tro8hnDzR pic.twitter.com/1S49nfDIVB

— Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) July 9, 2024