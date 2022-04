Google готовит обновление функции Nearby Share (аналог Apple AirDrop) для обмена файлами между устройствами

Функция Nearby Share, которая была представлена в 2020 году, должна была стать аналогом AirDrop для Android. Но она оказалась не такой удобной, как хотелось бы. Потому Google решил улучшить востребованный инструмент обмена файлами между смартфонами. Новая функция, получившая название Self Share, тестировалась с января и уже добавлена в последнюю версию Google Play Service.

По заявлениям тестировщиков, Self Share сможет передавать файлы между устройствами с одной учетной записью Google без предварительного одобрения обмена. В разделе «Обмен с окружением» появится новый пункт «Ваши устройства». По такому же принципу работает AirDrop в экосистеме Apple.

Nearby Share’s «self-share» mode will let you quickly share files to other devices signed into the same Google account without needing to approve the share.

This hasn’t rolled out yet from what I can see, but it’s present in the latest version of Google Play Services. pic.twitter.com/wdtxoiE2oz

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 19, 2022