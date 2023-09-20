Google тайком повышала цены на рекламу в Поиске, чтобы поддерживать рост бизнеса

Техногигант зарабатывает десятки миллиардов долларов в год благодаря рекламе в Google Поиске и может поднимать цены когда угодно, поскольку в отрасли у него практически нет больших конкурентов.

Согласно данным Similarweb доля Google на рынке поисковых систем составляет фантастические 90%, а остальные 10% распределяется между Bing, Yahoo и другими меньшими компаниями.

В антимонопольном иске Минюста США против Google (крупнейшем со времен Microsoft) утверждается, что доминирование компании позволяет ей повышать цены для рекламодателей почти без последствий — что и подтвердил руководитель рекламы Google Джерри Дишлер.

Под присягой Дишлер рассказал, что Google настраивала свой аукционный процесс таким образом, чтобы поднимать цены на 5-10% для некоторых запросов типичных рекламодателей. Стороны, которые покупали рекламу, не знали об этих «настройках» стоимости.

«Мы, как правило, не сообщаем рекламодателям об изменениях цен», — сказал Дишлер.

Повышение цен на рекламу, очевидно, было одним из способов Google увеличить доход от Поиска во время «засушливых» периодов — один из них произошел весной 2019 года, согласно цепочке электронных писем с участием Дишлера и его коллеги, исполнительного директора Google Анила Сабхарвала. В беседе описываются и другие варианты увеличения дохода, в частности те, которые сделают поиск более заметным для пользователей Chrome.

В 2019 году Google заработала $98 млрд на поисковой рекламе (без учета дохода от YouTube) – и подавляющая часть возрастания пришлась на мобильные устройства.

Дишлер заявил в суде, что 10% — это приблизительный верхний предел повышения цен и что увеличение на 15% было бы «опасным»; хотя и потенциальная потеря некоторых клиентов вряд ли бы сильно повлияла на доходы.

Повышение цен без последствий — это то, что может помочь подтвердить обвинения Министерства юстиции о незаконной монополии Google. Ожидается, что судебный процесс продлится до ноября, а вердикт будет вынесен не раньше следующего года.

Между тем, как сообщает Лия Найлен из Bloomberg, Министерство юстиции закрыло доступ к публичным судебным документам по делу против Google из-за спора с техногигантом о том, какие файлы должны быть доступны в Интернете.

Источник: The Verge