Honor работает над собственным складным смартфоном, и после отделения от Huawei он может получить Google Mobile Services





По мере роста популярности складных смартфонов всё больше производителей проявляют интерес к этому сегменту рынка. Компания Honor, которая недавно отделилась от Huawei, по-видимому, также работает над собственным складным смартфоном Honor Magic Fold.

По данным Display Supply Chain Consultants (DSCC), Honor Magic Fold будет иметь складывающиеся панели дисплея от BOE и Visionox. Других сведений об этом устройстве пока нет. В 2019 году генеральный директор Honor Джордж Чжао заявил, что Honor планирует выпустить складной смартфон в будущем, но его стоимость пока что непомерно высока. Тогда он предположил, что такой аппарат от Honor может появиться уже в 2020 году. Однако, учитывая пандемию коронавируса и вызванные ею задержки процессов разработки и производства, вполне возможно, что выход складного смартфона был перенесён на 2021 год.

Смартфон Honor Magic Fold, вероятно, не пострадает от санкций правительства США, которые действуют в отношении Huawei. Honor может выпускать устройства с процессорами Qualcomm с поддержкой 5G. Кроме того, следующее устройство Honor для западного рынка также будет иметь предустановленные Google Mobile Services. Хотя первоначально складной смартфон может быть представлен в Китае, а на западных рынках появится позже.

Источник: xda-developers