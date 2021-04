Илон Маск утверждает, что автопилот Tesla не был включен в недавнем смертельном ДТП с Model S, которая ехала без людей за рулем

Продвинутая система помощи водителю (ADAS) Autopilot не была включена в момент смертельной аварии с участием Tesla Model S в американском штате Техас 18 апреля, сообщил в твиттере глава компании Илон Маск.

По словам главы Tesla, специалисты изучили данные бортового ПК, подтверждающие, что автопилот не был включен на момент аварии, а Full Self-Driving Capability (вариант Autopilot с расширенным пакетом возможностей, включая функции реагирования на сигналы светофоров и дорожные знаки Traffic Light and Stop Sign Control и Navigate on Autopilot) и вовсе был недоступен для этого автомобиля. Отдельно Маск подчеркнул, что функцию Autopilot можно активировать только на дороге с разметкой, тогда как на участке, где произошла авария, ее не было.

Авария произошла около 21:00 по местному времени 18 апреля в городе Спринг, штат Техас (недалеко от Хьюстона). Автомобиль Tesla Model S двигалась по изгибающемуся участку дороги, съехала с него и на большой скорости врезалась в дерево. После этого автомобиль загорелся, а оба человека (мужчины 59 и 69 лет), находившиеся в салоне, погибли на месте. Прибывшие на место ДТП пожарные в течение четырех часов использовали 113,6 тыс. литров воды (в соответствии с протоколом), чтобы потушить пожар, и даже пытались связаться с Tesla для предоставления помощи в ликвидации пожара.

Сегодняшние заявления главы Tesla прямо не противоречат предварительным выводам специалистов по реконструкции обстоятельств ДТП — те, осмотрев место аварии, заключили, что погибшие не могли переместиться на пассажирские сиденья (ни от удара, ни самостоятельно) и во время столкновения никто из них однозначно не сидел за рулем авто. Они предположили, что водитель мог активировать автопилот на улице с разметкой и так автомобиль продолжил двигаться по участку без разметки (да, так можно обойти ограничение).

В то же время заявления Маска противоречат заявлениям полиции: глава местного подразделения рассказывал, что за несколько минут до аварии очевидцы слышали, что владелец автомобиля обещал показать другу, как его автомобиль может ехать самостоятельно без человека за рулем.

Сейчас Национальное агентство по безопасности дорожного движения в США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) проводит полномасштабное расследование и все подробности станут известны после его завершения и публикации соответствующего отчета.

The NTSB, in coordination with the Harris County Precinct 4 Constable’s Office, is sending two investigators to conduct a safety investigation of the fatal Apr. 17, 2021, Tesla vehicle crash near Spring, TX.

— NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) April 19, 2021