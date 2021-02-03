Intel впервые за три года отыграла у AMD часть рыночной доли в мобильном и настольном сегментах

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





К такому весьма неожиданному выводу пришли специалисты аналитической компании Mercury Research, оценив рынок x86-совместимых процессоров по итогам четвертого квартала 2020 года и пришли.

Предвосхищая следующий вопрос — случился дефицит бюджетных моделей процессоров AMD. Воспользовавшись ситуацией, Intel существенно снизила цены на собственные массовые чипы начального уровня, благодаря чему сумела немного отыграть утраченные позиции. Говоря конкретнее, в минувшем квартале AMD заняла 19,3% в сегменте процессоров для настольных компьютеров — на 0,8 процентного пункта меньше, чем в третьем квартале 2020-го. В сегменте мобильных процессоров доля AMD за квартал сократилась с 20,2% до 19%. Что касается падения доли в сегменте мобильных процессоров, недавно проскакивали сообщения, что выходу ноутбуков на базе AMD Ryzen 4000H и GeForce RTX 2070/2080 помешал договор между Intel и NVIDIA. Справедливости ради, в годовом выражении «красных» потеснили «синих» и в настольном (+1%), и в мобильном сегменте (+2,8%).

В серверном сегменте у AMD уже 7,1% рынка, что на 0,5 процентного пункта больше, чем кварталом ранее, и на 2,6 процентного пункта больше, чем год назад.

Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров в третьем квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже:

Доля AMD III кв. 2016 IV кв. 2016 I кв. 2017 II кв. 2017 III кв. 2017 IV кв. 2017 I кв. 2018 II кв. 2018 III кв. 2018 IV кв. 2018 I кв. 2019 II кв. 2019 III кв. 2019 IV кв. 2019 I кв. 2020 II кв. 2020 III кв. 2020 IV кв. 2020 настольный 9,1% 9,9% 11,4% 11,1% 10,9% 12% 12,2% 12,3% 13% 15,8% 17,1% 17,1% 18% 18,3% 18,6% 19,2% 20,1% 19,3% мобильный — — — — — — — 8,8% 10,9% 12,1% 13,1% 14,1% 14,7% 16,2% 17,1% 19,9% 20,2% 19% серверный — — — — — 0,8% — 1,4% 1,6% 3,2% 2,9% 3,4% 4,3% 4,5% 5,1% 5,8% 6,6% 7,1%

В конце прошлого месяца стартовали продажи новых ноутбуков с гибридными процессорами AMD Ryzen 5000H и Ryzen 5000U. На подходе серверные чипы EPYC 3-го поколения (Milan) на новейшей архитектуре Zen 3, а также настольные APU Ryzen 5000G. В то же время Intel в марте должна вывести на рынок Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой платформы LGA1200, которые во втором полугодии 2021 года должны сменить 10-нм процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) с новым разъемом LGA1700. Также в этом квартале у «синих» выйдут 10-нм Xeon 3-го поколения (Ice Lake-SP) на актуальной архитектуре Sunny Cove для серверов, а во втором квартале этого года ожидается релиз 8-ядерных мобильных CPU Intel Tiger Lake-H. Иными словами, в этом году на рынке x86-процессоров во всех сегментах развернется ожесточенное противостояние, так что будет интересно.