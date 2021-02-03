Intel впервые за три года отыграла у AMD часть рыночной доли в мобильном и настольном сегментах
К такому весьма неожиданному выводу пришли специалисты аналитической компании Mercury Research, оценив рынок x86-совместимых процессоров по итогам четвертого квартала 2020 года и пришли.
Предвосхищая следующий вопрос — случился дефицит бюджетных моделей процессоров AMD. Воспользовавшись ситуацией, Intel существенно снизила цены на собственные массовые чипы начального уровня, благодаря чему сумела немного отыграть утраченные позиции. Говоря конкретнее, в минувшем квартале AMD заняла 19,3% в сегменте процессоров для настольных компьютеров — на 0,8 процентного пункта меньше, чем в третьем квартале 2020-го. В сегменте мобильных процессоров доля AMD за квартал сократилась с 20,2% до 19%. Что касается падения доли в сегменте мобильных процессоров, недавно проскакивали сообщения, что выходу ноутбуков на базе AMD Ryzen 4000H и GeForce RTX 2070/2080 помешал договор между Intel и NVIDIA. Справедливости ради, в годовом выражении «красных» потеснили «синих» и в настольном (+1%), и в мобильном сегменте (+2,8%).
В серверном сегменте у AMD уже 7,1% рынка, что на 0,5 процентного пункта больше, чем кварталом ранее, и на 2,6 процентного пункта больше, чем год назад.
Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров в третьем квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже:
|Доля
AMD
|III кв.
2016
|IV кв.
2016
|I кв.
2017
|II кв.
2017
|III кв.
2017
|IV кв.
2017
|I кв.
2018
|II кв.
2018
|III кв.
2018
|IV кв.
2018
|I кв.
2019
|II кв.
2019
|III кв.
2019
|IV кв.
2019
|I кв.
2020
|II кв.
2020
|III кв.
2020
|IV кв.
2020
|настольный
|9,1%
|9,9%
|11,4%
|11,1%
|10,9%
|12%
|12,2%
|12,3%
|13%
|15,8%
|17,1%
|17,1%
|18%
|18,3%
|18,6%
|19,2%
|20,1%
|19,3%
|мобильный
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8,8%
|10,9%
|12,1%
|13,1%
|14,1%
|14,7%
|16,2%
|17,1%
|19,9%
|20,2%
|19%
|серверный
|—
|—
|—
|—
|—
|0,8%
|—
|1,4%
|1,6%
|3,2%
|2,9%
|3,4%
|4,3%
|4,5%
|5,1%
|5,8%
|6,6%
|7,1%
В конце прошлого месяца стартовали продажи новых ноутбуков с гибридными процессорами AMD Ryzen 5000H и Ryzen 5000U. На подходе серверные чипы EPYC 3-го поколения (Milan) на новейшей архитектуре Zen 3, а также настольные APU Ryzen 5000G. В то же время Intel в марте должна вывести на рынок Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой платформы LGA1200, которые во втором полугодии 2021 года должны сменить 10-нм процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) с новым разъемом LGA1700. Также в этом квартале у «синих» выйдут 10-нм Xeon 3-го поколения (Ice Lake-SP) на актуальной архитектуре Sunny Cove для серверов, а во втором квартале этого года ожидается релиз 8-ядерных мобильных CPU Intel Tiger Lake-H. Иными словами, в этом году на рынке x86-процессоров во всех сегментах развернется ожесточенное противостояние, так что будет интересно.