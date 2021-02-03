Новости
Intel впервые за три года отыграла у AMD часть рыночной доли в мобильном и настольном сегментах

Intel впервые за три года отыграла у AMD часть рыночной доли в мобильном и настольном сегментах

Intel впервые за три года отыграла у AMD часть рыночной доли в мобильном и настольном сегментах


К такому весьма неожиданному выводу пришли специалисты аналитической компании Mercury Research, оценив рынок x86-совместимых процессоров по итогам четвертого квартала 2020 года и пришли.

Предвосхищая следующий вопрос — случился дефицит бюджетных моделей процессоров AMD. Воспользовавшись ситуацией, Intel существенно снизила цены на собственные массовые чипы начального уровня, благодаря чему сумела немного отыграть утраченные позиции. Говоря конкретнее, в минувшем квартале AMD заняла 19,3% в сегменте процессоров для настольных компьютеров — на 0,8 процентного пункта меньше, чем в третьем квартале 2020-го. В сегменте мобильных процессоров доля AMD за квартал сократилась с 20,2% до 19%. Что касается падения доли в сегменте мобильных процессоров, недавно проскакивали сообщения, что выходу ноутбуков на базе AMD Ryzen 4000H и GeForce RTX 2070/2080 помешал договор между Intel и NVIDIA. Справедливости ради, в годовом выражении «красных» потеснили «синих» и в настольном (+1%), и в мобильном сегменте (+2,8%).

В серверном сегменте у AMD уже 7,1% рынка, что на 0,5 процентного пункта больше, чем кварталом ранее, и на 2,6 процентного пункта больше, чем год назад.

Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров в третьем квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже:

Доля

AMD

III кв.

2016

IV кв.

2016

I кв.

2017

II кв.

2017

III кв.

2017

IV кв.

2017

I кв.

2018

II кв.

2018

III кв.

2018

IV кв.

2018

I кв.

2019

II кв.

2019

III кв.

2019

IV кв.

2019

I кв.

2020

II кв.

2020

III кв.

2020

IV кв.

2020

настольный9,1%9,9%11,4%11,1%10,9%12%12,2%12,3%13%15,8%17,1%17,1%18%18,3%18,6%19,2%20,1%19,3%
мобильный8,8%10,9%12,1%13,1%14,1%14,7%16,2%17,1%19,9%20,2%19%
серверный0,8%1,4%1,6%3,2%2,9%3,4%4,3%4,5%5,1%5,8%6,6%7,1%

В конце прошлого месяца стартовали продажи новых ноутбуков с гибридными процессорами AMD Ryzen 5000H и Ryzen 5000U. На подходе серверные чипы EPYC 3-го поколения (Milan) на новейшей архитектуре Zen 3, а также настольные APU Ryzen 5000G. В то же время Intel в марте должна вывести на рынок Intel Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) для массовой платформы LGA1200, которые во втором полугодии 2021 года должны сменить 10-нм процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) с новым разъемом LGA1700. Также в этом квартале у «синих» выйдут 10-нм Xeon 3-го поколения (Ice Lake-SP) на актуальной архитектуре Sunny Cove для серверов, а во втором квартале этого года ожидается релиз 8-ядерных мобильных CPU Intel Tiger Lake-H. Иными словами, в этом году на рынке x86-процессоров во всех сегментах развернется ожесточенное противостояние, так что будет интересно.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить