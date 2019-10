Internet Archive выложил еще 2500 браузерных DOS-игр. Среди них — DOOM, The Lost Vikings и Mortal Kombat

С 2013 года патриоты своего дела из некоммерческой американской организации Internet Archive усердно работают над сохранением старых и заброшенных компьютерных игр. В 2015 года организация выложила 2400 сделанных под MS-DOS игр, включая культовые тайтлы вроде Gods (1991) и Tongue и Fatman (1989), в которые можно поиграть прямо в браузере. На этой неделе Internet Archive пополнила библиотеку MS-DOS игр еще 2500 проектами.

По словам Internet Archive, это крупнейшее пополнение каталога с момента его создания. Кроме сотен малоизвестных проектов, обновление добавляет немало легендарных проектов. Среди самых видных можно выделить The Lost Vikings, одна из самых первых игр Blizzard (в то время она называлась Silicon & Synapse), Loom от Lucasfilm Games, The Elder Scrolls Adventures: Redguard, игра которую Bethesda выпустила незадолго до начала разработки The Elder Scrolls III: Morrowind. Также коллекцию пополнили DOOM, Jurassic Park, Mortal Kombat, Alone in the Dark, Wizardry VII и прочие.

Благодаря эмуляторам DOSBox и JSMESS, разработанным специально для Internet Archive, практически все игры из коллекции можно играть прямо в браузере. Конечно, далеко не все игры воспроизводятся без сучка и задоринки из-за особенностей конкретной игры. Но многие нынешние геймеры выросли на играх под MS-DOS, так что это просто отличная возможность проникнуться ностальгическими чувствами и вспомнить детство.

Полный список игр доступен здесь, проверьте, есть ли там ваши любимые проекты.

