История Google+ завершена. В корпоративном сегменте ее окончательно заменила Google Currents

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Google закрыла соцсеть Google+ для обычных пользователей в апреле прошлого года, но корпоративная версия соцсети, входящая в пакет для бизнес-клиентов G Suite, продолжила свою работу. 6 июля поисковый гигант избавился и от бренда Google+ в корпоративном сегменте — вместо нее теперь Google Currents.

Соцсеть для рабочего общения Google Currents была запущена в прошлом году и является переименованной Google+, только в новом дизайне. Вчера мобильные приложения Google+ для Android и iOS в Google Play и App Store превратились в Google Currents. Таким образом, о Google+ больше ничего не напоминает и ее историю можно завершить.

В Google Currents есть все необходимые инструменты для внутреннего рабочего общения, совместной постановки задач и их решения. В сервисе можно быстро опубликовать заметку, добавить в нее теги, также назначать приоритет публикациям. Прямым конкурентами Google Currents выступают популярный корпоративный мессенджер Slack, Facebook Workplace и Microsoft Teams.

Google уже использовала название Currents — ранее так назывался сервис для чтения журналов, который затем переименовали в Google Play Newsstand, а немного позже — в Google News.

Источник: Neowin