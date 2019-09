Jaguar I-Pace стал самым продаваемым новым электромобилем в Украине по итогам восьми месяцев 2019 года, обогнав Nissan Leaf и BMW i3

По данным AUTO-Consulting, электрический кроссовер Jaguar I-PACE стал самым популярным новым электромобилем в Украине по итогам 8 месяцев продаж. За этот период был зарегистрирован 101 экземпляр Jaguar I-PACE, и его доля рынка сейчас является самой большой — 23%.

Для сравнения, три неофициально представленных в Украине модели Tesla — Tesla Model 3 (10%), Tesla Model X (6,4%), Tesla Model S (4,1%) суммарно охватывают около 21% украинского рынка новых электромобилей. Первые три места занимают Jaguar I-Pace (101 шт.), Nissan Leaf (60 шт.) и BMW i3 (56 шт.)

Топ-5 электромобилей по количеству регистраций в Украине за 8 месяцев 2019 года:

Марка Модель Количество Доля Jaguar I-Pace 101 23% Nissan Leaf 60 14% BMW i3 56 13% Hyundai Kona 54 12% Tesla Model 3, S, X 90 21% Другие — 74 17% Вместе 435 100%

Клиенты Jaguar чаще всего выбирают I-PACЕ в комплектациях с высоким уровнем оснащения, а наиболее популярным цветом в Украине стал Corris Grey (серый).

Отметим, что официальные продажи Jaguar I-PACE в Украине стартовали в декабре 2018 года. Первый рекордный показатель по результатам продаж Jaguar I-PACE продемонстрировал за первые 5 месяцев продаж — модель заняла первое место с показателем в 70 проданных авто (31% доли рынка), всего на тот момент в Украине было продано 227 новых электромобилей.

Впервые Jaguar I-PACE представили в ноябре 2016 года в Лос-Анджелесе. Через год, летом 2017 — на заводе Magna Steyr в городе Грац (Австрия) началась тестовая сборка, и уже в марте 2018 года на международном автосалоне в Женеве был представлен первый серийный электромобиль в истории Jaguar.

За это время Jaguar I-PACE получил 66 международных наград, включая награды «Автомобиль 2019» (World Car of the Year), «Лучший автомобильный дизайн 2019» (World Car Design of the Year), «Самый экологически чистый автомобиль 2019» (World Green Car), «Европейский автомобиль года» (European Car of Year), а также немецкий, норвежский и британский «автомобиль года».

Источник: Jaguar