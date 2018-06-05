Как выглядели прототипы Nokia 1, 6, 8 Sirocco и 8110 4G («банан») до того, как смартфоны были представлены

Директор по продукции HMD Global Юхо Савикас не только активно общается с пользователями в Twitter, но и частенько публикует на своей странице различные тизер-анонсы и прочую информацию относительно смартфонов Nokia. На этот раз Савикас разместил фотографии с первоначальными прототипами некоторых из последних мобильных устройств HMD Global, а именно Nokia 1, Nokia 6, Nokia 8110 4G и Nokia 8 Sirocco. Все три аппарата, как известно, были представлены на выставке MWC 2018 в феврале этого года.

Судя по снимкам, HMD Global определённо располагает новейшей технологией 3D-печати для создания прототипов смартфонов, поскольку все они представляют собой «многослойную» сборку. Особенно отчётливо это видно по Nokia 1. Кстати, прототип Nokia 1 изначально имел вырез для решётки динамика под экраном, а логотип «Nokia» находился в правом углу.

Когда дело касается премиальных смартфонов, например, Nokia 8 Sirocco, производитель видимо придерживается более осторожного подхода, начиная от создания обычного бруска прямоугольной формы, постепенно дорабатывая его, пока не будет создан окончательный вариант. Обратите внимание, как шаг за шагом вырисовываются на прототипе такие элементы, как дактилоскопический датчик и камера.

Юхо Савикас также признался, что Nokia 8 Sirocco изначально хотели назвать Avenger («Мститель»). Тогда им казалось, что это звучит очень круто, но на этапе производства название поменяли.

Тем не менее, есть прототипы, которые получились идеальными с самого начала, и их не пришлось доделывать. Одним из таких, похоже, был слайдер Nokia 8110 4G («банан»), который практически не отличается от первоначального дизайна. Единственным изменением стало добавление логотипа Nokia.

Источник: HMD Global