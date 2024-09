Космический корабль Boeing, застрявший на МКС, начал издавать «жуткие» звуки

На выходных астронавт Бутч Уилмор услышал, что космический корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки.

Ранее корабль, доставивший двух астронавтов на МКС, столкнулся с рядом технических проблем и теперь должен отправиться на Землю пустым, тогда как экипаж, который в результате этого застрял на станции, доставит домой корабль SpaceX.

Между тем в субботу Starliner, который оставался пристыкованным к МКС, начал издавать странные повторяющиеся звуки — их можно услышать в разговоре астронавта Бутча Уилмера с центром управления полетами NASA (примерно на 45-й секунде)

Starliner crew reports hearing strange «sonar like noises» emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq

— SpaceBasedFox 𝖕𝖊𝖗𝖎𝖌𝖊𝖊𝖆𝖊𝖗𝖔.𝖈𝖔𝖒 (@SpaceBasedFox) September 1, 2024