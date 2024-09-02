Космический корабль Boeing, застрявший на МКС, начал издавать «жуткие» звуки

На выходных астронавт Бутч Уилмор услышал, что космический корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки.

Ранее корабль, доставивший двух астронавтов на МКС, столкнулся с рядом технических проблем и теперь должен отправиться на Землю пустым, тогда как экипаж, который в результате этого застрял на станции, доставит домой корабль SpaceX.

Между тем в субботу Starliner, который оставался пристыкованным к МКС, начал издавать странные повторяющиеся звуки — их можно услышать в разговоре астронавта Бутча Уилмера с центром управления полетами NASA (примерно на 45-й секунде)

Starliner crew reports hearing strange «sonar like noises» emanating from their craft. This is the real audio of it: pic.twitter.com/xzHTMvB7uq — SpaceBasedFox 𝖕𝖊𝖗𝖎𝖌𝖊𝖊𝖆𝖊𝖗𝖔.𝖈𝖔𝖒 (@SpaceBasedFox) September 1, 2024

«Не знаю, что именно издает это звук», — сказал Уилмор в разговоре, когда поднес свой микрофон к динамикам Starliner. Тогда как диспетчер ответил: «Что-то похожее на пульсирующий звук, вроде тех, что улавливает эхолот».

Далее диспетчер уточнил, действительно ли звук идет из динамиков Starliner. Уилмор предоставил утвердительный ответ и сказал, что других аномалий не зафиксировано.

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В NASA еще не предоставили отчета, относительно странных звуков в Starliner. Ожидалось, что многострадальный космический корабль отстыкуется от МКС через несколько дней, однако возможно придется дождаться момента, когда команда раскроет эту странную звуковую аномалию

5 июня после почти 20 лет планирования, разработок, испытаний и задержек космический корабль Boeing Starliner совершил первый пилотируемый старт и направил астронавтов к МКС в рамках испытательной миссии Crew Flight Test (CFT). Команда в составе Бутча Уилмора и Суни Уильямс должна была пробыть на станции в течение 8-10 дней, однако вместо этого застряла на месяцы из-за технических проблем с кораблем (сразу 5 двигателей вышли из строя во время приближения к станции). Ожидается, что американские астронавты будут находиться на станции как минимум до февраля 2025 года, пока их не заберет на Землю корабль SpaceX.

Источник: The Verge, Engadget