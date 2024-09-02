Новости Наука и космос 02.09.2024 в 12:02 comment views icon

Космический корабль Boeing, застрявший на МКС, начал издавать «жуткие» звуки

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Космический корабль Boeing, застрявший на МКС, начал издавать «жуткие» звуки

На выходных астронавт Бутч Уилмор услышал, что космический корабль Boeing Starliner начал издавать странные звуки.

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Ранее корабль, доставивший двух астронавтов на МКС, столкнулся с рядом технических проблем и теперь должен отправиться на Землю пустым, тогда как экипаж, который в результате этого застрял на станции, доставит домой корабль SpaceX.

Между тем в субботу Starliner, который оставался пристыкованным к МКС, начал издавать странные повторяющиеся звуки — их можно услышать в разговоре астронавта Бутча Уилмера с центром управления полетами NASA (примерно на 45-й секунде)

«Не знаю, что именно издает это звук», — сказал Уилмор в разговоре, когда поднес свой микрофон к динамикам Starliner. Тогда как диспетчер ответил: «Что-то похожее на пульсирующий звук, вроде тех, что улавливает эхолот».

Далее диспетчер уточнил, действительно ли звук идет из динамиков Starliner. Уилмор предоставил утвердительный ответ и сказал, что других аномалий не зафиксировано.

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В NASA еще не предоставили отчета, относительно странных звуков в Starliner. Ожидалось, что многострадальный космический корабль отстыкуется от МКС через несколько дней, однако возможно придется дождаться момента, когда команда раскроет эту странную звуковую аномалию

5 июня после почти 20 лет планирования, разработок, испытаний и задержек космический корабль Boeing Starliner совершил первый пилотируемый старт и направил астронавтов к МКС в рамках испытательной миссии Crew Flight Test (CFT). Команда в составе Бутча Уилмора и Суни Уильямс должна была пробыть на станции в течение 8-10 дней, однако вместо этого застряла на месяцы из-за технических проблем с кораблем (сразу 5 двигателей вышли из строя во время приближения к станции). Ожидается, что американские астронавты будут находиться на станции как минимум до февраля 2025 года, пока их не заберет на Землю корабль SpaceX.

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Источник: The Verge, Engadget

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