Kotaku: Blizzard делает аналог Pokemon Go во вселенной Warcraft

Недавно представленную мобильную игру Diablo Immortal не освистал только ленивый. Тем не менее, Blizzard не собирается отступать. Прямо сейчас в инкубаторе компании одновременно разрабатываются несколько мобильных игр, включая одну потенциально громкую. Речь о мобильной игре во вселенной Warcraft, которая в значительной степени вдохновлена небезызвестной Pokemon Go.

По данным Kotaku, ведущий дизайнер Кори Стоктон, также работающий над World of Warcraft, – огромный поклонник Pokemon Go. Также в докладе сказано, что сотрудники Blizzard ежедневно соревнуются между собой в Pokemon Go прямо в кампусе компании.

В то же время говорится, что проект Blizzard по мотивам Warcraft будет гораздо масштабнее Pokemon Go и даже будет включать сюжетные элементы.

Увы, других подробностей о мобильной Warcraft пока нет. В объемном материале Kotaku, посвященном будущему серии Diablo и столь ожидаемой многими четвертой части, ей посвящено всего несколько строчек на задворках.

«В Blizzard работает много любителей мобильных игр, — отметил один из собеседников издания. — На самом деле, мобильные игры нравятся очень многим. Реакция внутри компании на Immortal сильно отличается от таковой за ее пределами».

Мобильные и карточные игры сейчас в моде, так что едва ли стоит журить Blizzard за то, что она идет на поводу у моды. Главное, чтобы компания также не забывала и о поклонниках старых игр. Переиздание Warcraft III – это, конечно, хорошо, но хотелось бы что-то новое.

Источник: The Verge и Kotaku