Китайское чудо: Black Myth Wukong заработала почти $1 млрд за две недели

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Видеоигра Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science достигла феноменального коммерческого успеха, согласно новому отчету Video Game Insights.

По данным отчета, только на платформе Steam игра заработала $879 миллионов. Среднее время игры каждого пользователя составляет почти 32 часа. Эксперты оценивают общее количество проданных копий в 18 миллионов.

Update — Black Myth: Wukong has now sold an estimated 17 million units.https://t.co/9dFU5Gmiuq pic.twitter.com/1PxyIZBSyO — Video Game Insights (@VG_Insights) September 2, 2024

Статистика SteamDB свидетельствует о рекордном количестве одновременных игроков — 2,4 миллиона человек две недели назад. Ежедневно игра собирает более миллиона активных пользователей, с пиковыми показателями по выходным.

Китай остается главным рынком для Black Myth: Wukong. На момент выхода игры 80% продаж приходилось на эту страну. Сейчас эта цифра составляет 76%.

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Успех игры не стал неожиданностью. Еще до выхода Black Myth: Wukong показывала высокие показатели предзаказов. За первые три дня после релиза игра заработала более $10 миллионов долларов.

Black Myth: Wukong — это китайская экшн-RPG, созданная по мотивам классического китайского романа «Путешествие на Запад» и рассказывающая о поисках реликвий царя обезьян Сунь Укуна после событий романа. Black Myth: Wukong получила «в целом положительные» отзывы критиков, согласно агрегатору рецензий Metacritic. Средняя оценка составила 81 балл из 100.

Игра вышла 20 августа 2024 года на PC (Steam, Epic Games) и PlayStation 5. Версия для Xbox Series X|S пока не анонсирована. Однако история о короле обезьян еще не закончена, поскольку, по слухам, разработчики готовят два DLC.

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Источник: Tech4gamers

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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