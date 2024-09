Китайское чудо: Black Myth Wukong заработала почти $1 млрд за две недели

Видеоигра Black Myth: Wukong от китайской студии Game Science достигла феноменального коммерческого успеха, согласно новому отчету Video Game Insights.

По данным отчета, только на платформе Steam игра заработала $879 миллионов. Среднее время игры каждого пользователя составляет почти 32 часа. Эксперты оценивают общее количество проданных копий в 18 миллионов.

