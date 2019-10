Master & Dynamic выпустила полностью беспроводные наушники MW07 Plus с автономностью 10 часов и более доступную модель MW07 Go без шумоподавления

Компания Master & Dynamic подготовила к выпуску несколько новых моделей беспроводных наушников.

Одной из новинок стала модель MW07 Plus, которая отличается большой автономностью. Фактически сами беспроводные наушники MW07 Plus, по заверениям производителя, могут работать от одного заряда до 10 часов. Более того, зарядный кейс обеспечивает три дополнительных полных цикла заряда. Таким образом, общая автономность составляет до 40 часов. При этом поддерживается быстрая зарядка, и наушники могут восполнить 50% ёмкости батарей всего за 15 минут, а полная зарядка занимает 40 минут. Для подзарядки кейса служит порт USB-C. Наушники получили поддержку стандарта беспроводной связи Bluetooth 5.0, профилей aptX и SBC. Радиус связи составляет до 30 метров. Также упоминается поддержка активного шумоподавления ANC. За передачу звука от пользователя отвечают микрофоны – по два в каждом наушнике. Есть возможность активировать ANC или режим окружающего звука. Заявлена защита от воды по стандарту IPX5. Физические органы управления позволяют изменять громкость, ставить воспроизведение на паузу и возобновлять его, переходить к следующей композиции и управлять шумоподавлением. Наушники Master & Dynamic MW07 Plus уже поступили в продажу по цене $299.

Ещё одной новинкой стала модель Master & Dynamic MW07 Go, ориентированная на пользователей, активно занимающихся спортом. Сами наушники изготовлены из композитного материала TR90, который обычно используется в производстве очков. Для обеспечения надежной посадки новинка поставляется с накладками Fit Wings трёх разных размеров и пятью парами ушных вкладышей различных размеров. Для телефонных разговоров предусмотрены два микрофона с функцией фильтрации внешнего шума. Кнопки на наушниках позволяют изменять громкость и последовательность воспроизведения, ставить воспроизведение на паузу и возобновлять его, а также активировать голосовой ассистент. Здесь нет поддержки ANC и режима внешнего звука, как в модели MW07 Plus. Наушники могут работать в автономном режиме 10 часов, но комплектный кейс обеспечивает возможность подзарядки суммарно лишь на 12 часов работы. Кейс заряжает наушники на 50% ёмкости батареи за 15 минут. Полное время зарядки кейса через порт USB-C составляет 40 минут. Беспроводные наушники Master & Dynamic MW07 Go уже доступны для покупки по цене $199.

