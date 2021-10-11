Мінцифра: Понад 80 тисяч українців у вересні вперше отримали 4G

Міністерство цифрової трансформації України відзвітувало про розширення покриття 4G за попередній місяць — такі звіти міністерство публікує щомісячно.

Нагадаємо, з липня 2020-го «велика трійка» мобільних операторів (Vodafone, Kyivstar, Lifecell) повільно, але впевнено розширює покриття мереж 4G (відповідні ліцензії для запуску 4G в діапазонах 800-900 МГц вони отримали ще в березні), а Мінцифра сприяє швидкому розгортанню покриття.

Так, за вересень 2021 року мобільні оператори під’єднали до високошвидкісного мобільного інтернету 4G 688 населених пунктів. Вперше швидкісний мобільний інтернет з’явився у 223 містах, 465 населених пунктів отримали покращений інтернет, а вперше отримали можливість користуватися 4G 81,2 тисячі українців.

З моменту початку реалізації проєкту LTE900 доступ до послуг 4G отримали понад 8,4 млн українців у 10 тис. населених пунктів, з них понад 2,9 млн у 8,8 тис. міст та сіл вперше змогли скористатися технологією. Наразі швидкісний мобільний інтернет наявний у 25 тис. населених пунктах.

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Одна із головних цілей нинішнього уряду — до 2024 року забезпечити швидкісним інтернетом 95% транспортної інфраструктури та населених пунктів. З початку року Мінцифра запустила кілька ініціатив, спрямованих на її досягнення, зокрема проєкт «Інтернет-субвенція» з проведенням оптичного інтернету у села. Минулого тижня в Україні були затверджені стандарти якості мобільного зв’язку з мінімально допустимою швидкістю інтернету (не нижче 2 мегабіт за секунду) та вивантаження (не нижче 0,5 мегабіта за секунду). Окрім того, у Верховній Раді знаходиться на розгляді законопроєкт № 5811, який зможе вдвічі пришвидшити виділення земельних ділянок для будівництва мережі.