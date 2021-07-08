Мінцифри підготувало для українців добірку цифрових послуг для подорожей за кордон
Міністерство цифрової трансформації України підготувало добірку, яка може знадобитись під час підготовки до подорожі. Зокрема, які саме потрібні документи для виїзду за кордон, як швидко їх можна отримати та куди саме за ними звертатись.
Отже, гід з державних послуг для туристів:
- Біометричний закордонний паспорт
- Обмін біометричного закордонного паспорта
- Заміна біометричного закордонного паспорта
- Міжнародні водійські права
- Реєстрація транспорту для виїзду за кордон
- Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон
- Довідка про несудимість
- Згода на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення
- Дозвіл для проїзду територією іноземних держав
- Довідка про несплату аліментів
Крім того, зовсім скоро українці зможуть користуватися COVID-сертифікатами в «Дії». Вони будуть підтверджувати статус громадянина про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тестів і статус, що людина одужала від коронавірусної хвороби.
Зараз проводиться бета-тестування СOVID-сертифікатів. Це необхідно, щоб усунути всі недоліки у процесі роботи. Кожен можете стати тестувальником, для цього треба перейти за цим посиланням та зареєструватись.
Раніше Google назвав найпопулярніші напрямки літнього відпочинку українців за пошуковими запитами. Також чимало корисної інформації можна дізнатись за допомогою бота Corona.Travel.Bot, який відстежує зміни в правилах різних країн під час планування подорожей у період COVID-19.
Джерело: Мінцифри