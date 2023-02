Mortal Kombat 12 выйдет в 2023 году – игру анонсировали топ-менеджеры Warner Bros. Discovery

Глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав объявил о выходе Mortal Kombat 12 в текущем году во время видеоконференции, посвященной финансовым результатам прошлого года. Эндрю Слабин, исполнительный вице-президент Warner Bros. Discovery также рассказал инвесторам о том, что Mortal Kombat 12 намечена на 2023 год.

«Впереди еще много всего, в том числе долгожданные Mortal Kombat 12 и Suicide Squad: Kill the Justice League – игры, которые также должны быть выпущены в этом году с неоднозначными прогнозами запуска», — сказал Слабин.

До вчерашнего дня ничего о Mortal Kombat 12 не было официально известно. Еще в сентябре актер озвучивания Джонни Кейджа Эндрю Боуэн опубликовал видео своего пребывания в студии Warner Bros. Ранее креативный директор NetherRealm Эд Бун упоминал, что его команда «работает над другой игрой», но он не может точно сказать, что это за проект. В прошлом году журналист Джефф Грабб предполагал выход Mortal Kombat 12 в 2023 году.

