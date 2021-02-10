МВС: Система відеофіксації порушеннь ПДР розвиватиметься за рахунок стаціонарних камер (+220 цього року), патрулів «Фантом» та ручних систем TruCam





Подальша розбудова системи відеофіксації порушеннь ПДР планується за трьома напрямками – встановлення ще більшої кількості камер, встановлення камер на машинах типу «Фантом», а також використання патрульними системи TruCam. Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив під час брифінгу.

«Планується, що кількість таких камер на дорогах України зросте до 1,5 тисячі. Другий етап цієї програми — встановлення камер на машинах типу «Фантом». Наразі на наших автошляхах працює 4 такі машини, які працюють у тестовому режимі. Плануємо, за 2021 – 2023 роки збільшити кількість таких машин до 100. Третій етап – використання камер TruCam патрульною поліцією», — сказав заступник міністра.

Антон Геращенко нагадав, що вже вісім місяців в Україні працює система фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху. За цей час вдалося скоротити кількість ДТП у три рази на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР.

«На сьогоднішній день державний бюджет порушники правил дорожнього руху поповнили на 209 мільйонів гривень, відсоток оплати штрафів склав — 80%. Ці цифри вищі, ніж у більшості європейських країн. Це говорить про те, що система побудована таким чином, що українці розуміють, що вони порушили правила дорожнього руху, а також їм зручно заплатити за їхнє порушення», — сказав заступник міністра.

Антон Геращенко зазначив, що кожен громадянин, який порушив ПДР, відразу отримує на свій телефон сповіщення.

«Ми порахували, що в місцях, де були встановлені камери, вдалося знизити кількість порушень ПДР у три рази. Також радо констатуємо той факт, що громадяни стали більше дотримуватись правил дорожчого руху та не створювати хаос на дорогах», — наголосив він.

Антон Геращенко додав, що система фото- та відеофіксації порушень ПДР вже продемонструвала високі результати, навіть у порівнянні з європейськими країнами.

«МВС вважає, що ця система – необхідна складова програми Уряду та держави по зменшенню випадків загибелі громадян на дорогах України. Загально відомо, що порушення правил дорожнього руху у розділі перевищення швидкості – це один із факторів смертельних ДТП та ДТП із травмами Основне завдання цієї системи — навчити водіїв культури поведінки на дорозі. Плануємо, що всі кошти, які отримаємо внаслідок оплати штрафів, будуть використані на те, щоб посилити роз’яснювальну роботу серед населення про правила поведінки на дорозі, починаючи зі шкільного віку», — підсумував Антон Геращенко.

Протягом поточного року на дорогах України буде встановлено ще 220 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху (адреси існуючих камер можна уточнити за наступним посиланням). Місця для їх встановлення вибрані не випадково – системи фіксації запрацюють по всім областям на тих ділянках доріг, де трапляється найбільше аварій. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Нові камери на дорогах України з’являться вже найближчим часом. Місця встановлення системи фото- та відеофіксації порушень ПДР вже погоджені з підрозділами Національної поліції та службами автомобільних доріг», — зазначив він. З 15 лютого 2021 року планується запуск системи фіксації порушень ПДР, які відбуваються саме на смузі проїзду громадського транспорту. Перша камера, яка запрацює у даному режимі, встановлена у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36», — сказав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Зазначимо, що нещодавно Львівський апеляційний суд заборонив патрульним поліцейським використовувати радар TruCAM в руках.

Джерело: МВС України