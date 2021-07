NASA решило использовать Falcon Heavy вместо SLS для запуска межпланетной станции Europa Clipper

NASA решило запускать новую межпланетную станцию Europa Clipper на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy частной космической компании SpaceX — аппарат планируют с пусковой площадки космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал в октябре 2024 года, сумма контракта за запуск — около 178 миллионов долларов.

Целью Europa Clipper станет изучение Европы, крупного ледяного спутника Юпитера. Станция займется исследованиями ледяной поверхности и подповерхностного океана спутника, не замерзающий из-за гравитационного влияния на спутник Юпитера. Ученые предполагают, что на дне океана могут проходить гидротермальные процессы, способные создать необходимые условия для развития микробиологической жизни.

NASA has selected Falcon Heavy to fly Europa Clipper! Launching in October 2024, this interplanetary mission will study whether Jupiter's icy moon Europa could have conditions suitable for life. https://t.co/KJt7Natn7i pic.twitter.com/sfcdrcKE77

