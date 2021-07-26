NASA решило использовать Falcon Heavy вместо SLS для запуска межпланетной станции Europa Clipper





NASA решило запускать новую межпланетную станцию Europa Clipper на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy частной космической компании SpaceX — аппарат планируют с пусковой площадки космического центра им. Кеннеди на мысе Канаверал в октябре 2024 года, сумма контракта за запуск — около 178 миллионов долларов.

Целью Europa Clipper станет изучение Европы, крупного ледяного спутника Юпитера. Станция займется исследованиями ледяной поверхности и подповерхностного океана спутника, не замерзающий из-за гравитационного влияния на спутник Юпитера. Ученые предполагают, что на дне океана могут проходить гидротермальные процессы, способные создать необходимые условия для развития микробиологической жизни.

NASA has selected Falcon Heavy to fly Europa Clipper! Launching in October 2024, this interplanetary mission will study whether Jupiter's icy moon Europa could have conditions suitable for life. https://t.co/KJt7Natn7i pic.twitter.com/sfcdrcKE77 — SpaceX (@SpaceX) July 23, 2021

В арсенале Europa Clipper находятся девять научных приборов — магнитометр, анализаторы пылевых частиц и плазмы, радар, спектрографы, спектрометры и камеры. С их помощью станция составит карты структуры и морфологии поверхности спутника, выявит различия в толщине ледяной коры, а также проанализирует состав гейзеров и определит свойства океана. Для обмена данными с Землей аппарат будет использовать 3-метровую антенну, а электропитание систем обеспечат две солнечные панели общей площадью 90 м2. По плану, сборка аппарата завершится в следующем году, после чего начнутся комплексные испытания в рамках подготовки к запуску.

Изначально NASA утвердило запуск Europa Clipper на сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS), которую изначально планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2018 году. Но технологические проблемы, срывы сроков и слишком высокая цена вынудили NASA искать альтернативу, и 23 июня агентство объявило свой выбор — Falcon Heavy.

Перелет к Юпитеру займет около семи лет. После запуска в октябре 2024 года станция совершит гравитационный маневр возле Марса в феврале 2025 года, затем возле Земли — в декабре 2026 года и прибудет к Юпитеру в апреле 2030 года. Основная научная программа Europa Clipper рассчитана на 109 дней с возможностью дальнейшего продления. После завершения миссии ученые хотят столкнуть станцию с Ганимедом, чтобы избежать загрязнения Европы земными материалами.