Новая МКС на базе Starship. NASA будет сотрудничать со SpaceX, Blue Origin и еще 5 компаниями в разработке новых орбитальных станций

NASA выбрало компании для участия в программе Collaborations for Commercial Space Capabilities-2 (CCSC), направленной на разработку новых коммерческих космических станций и технологий на низкой околоземной орбите (LEO). Первая итерация CCSC была запущена в декабре 2014 года, когда агентство заключило контракты с ATK, Final Frontier Design, SpaceX и United Launch Alliance.

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Для участия во второй инициативе NASA выбрала 7 американских компаний:

Blue Origin – для разработки коммерческих транспортных возможностей, обеспечивающих доступ США к орбите для доставки экипажа и других миссий.

Northrop Grumman Systems Corporation обеспечит автономные и роботизированные технологии для проведения коммерческих научных исследований и производственных возможностей на LEO.

Sierra Space Corporation – для развития коммерческой экосистемы на орбите, включая космический транспорт следующего поколения, инфраструктуру в космосе и космические объекты, которые можно расширять и адаптировать.

Корпорация Space Exploration Technologies (SpaceX) – обеспечит растущий портфель технологий с ближайшей эволюцией Dragon и одновременной разработкой Starship. Последний также может использоваться в качестве ключевого элемента будущей модульной орбитальной станции.

Special Aerospace Services – для создания технологий обслуживания в космосе, силовых установок и роботизированных технологий: автономных маневрирующих блоков (AMU) и системы Astronaut Assist-AMU, предназначенных для безопасной сборки коммерческих пунктов назначения на низкой околоземной орбите, обслуживания и инспекции космических систем.

ThinkOrbital Inc. — для разработки ThinkPlatforms: самосборных, одноразовых, крупномасштабных орбитальных платформ для широкого спектра применений на низкой околоземной орбите, включая космические исследования, производство и миссии астронавтов; и CONTESA – технологии сварки, резки, контроля и аддитивного производства, которые помогут в крупномасштабном производстве в космосе.

Vast Space LLC – сотрудничество над технологиями и операциями, необходимыми для станций, работающих в условиях микрогравитации и искусственной гравитации. Включая миссию Haven-1, которая обеспечит среду микрогравитации для пребывания экипажа, проведения исследований и производства в космосе.

Ранее США, Япония, Канада и страны-участницы ESA (Европейского космического агентства) подтвердили, что будут поддерживать работу Международной космической станции до 2030 года, а россия заявила, что планирует это делать по крайней мере до 2028-го.

В настоящее время американское космическое агентство финансирует разработку нескольких концепций частных космических станций, надеясь, что хотя бы одна из них будет запущена до того, как МКС встретит свой конец в огненном (но контролируемом) повторном входе в атмосферу Земли. В прошлогоднем докладе NASA было сказано, что экономия от перехода с МКС к коммерческим платформам как места для сотрудничества и научных исследований оценивается примерно в $1,3 млрд в 2031 году и увеличится до $1,8 млрд к 2033 году.

Новое сотрудничество предполагает, что компании привлекут свой капитал для реализации космических коммерческих проектов совместно с NASA, используя знания и опыт агентства.

Источник: NASA