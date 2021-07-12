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Новые компьютеры Mac получат веб-камеры с разрешением 1080p

Новые компьютеры Mac получат веб-камеры с разрешением 1080p

Новые компьютеры Mac получат веб-камеры с разрешением 1080p


После долгих лет жалоб от пользователей на низкий уровень качества встроенных веб-камер в компьютерах Mac, похоже, Apple наконец-то прислушалась к ним и будет оснащать новые устройства камерами с разрешением 1080p. Это значит, что уже в этом году мы можем рассчитывать на появление обновленных MacBook Pro 14″ и 16″ с улучшенной веб-камерой. На текущий момент, к слову, только iMac 27″ (Intel) и iMac 24″ (M1) оборудованы 1080p камерами.

Данную информацию сообщил инсайдер DylanDKT в Твиттере, добавив, что вся линейка Mac отныне будет комплектоваться 1080p камерой.

Что касается сроков релиза новых девайсов от Apple, MacBook Pro 14″ и 16″ должны поступить в продажу в четвертом квартале 2021 года. Массовое производство ноутбуков стартует уже в третьем квартале. А вот MacBook Air нового поколения, которому приписывают яркие расцветки корпуса и чипсет Apple M2, скорее всего, появится на рынке не ранее 2022 года.

Источник: 9to5mac

 

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