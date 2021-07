Новые компьютеры Mac получат веб-камеры с разрешением 1080p

После долгих лет жалоб от пользователей на низкий уровень качества встроенных веб-камер в компьютерах Mac, похоже, Apple наконец-то прислушалась к ним и будет оснащать новые устройства камерами с разрешением 1080p. Это значит, что уже в этом году мы можем рассчитывать на появление обновленных MacBook Pro 14″ и 16″ с улучшенной веб-камерой. На текущий момент, к слову, только iMac 27″ (Intel) и iMac 24″ (M1) оборудованы 1080p камерами.

Данную информацию сообщил инсайдер DylanDKT в Твиттере, добавив, что вся линейка Mac отныне будет комплектоваться 1080p камерой.

I know a lot people are referencing Linus’s video (which is a great video by the way) but it’s good to note that the upcoming MacBook Pro will actually be getting an updated improved 1080p webcam for the next model and so will the entire Mac lineup.

— Dylan (@dylandkt) July 10, 2021