«Оскар-2022». Український оскарівський комітет визначився з учасниками національного відбору на кінопремію





Український оскарівський комітет оголосив учасників національного відбору для висування на кінопремію «Оскар-2022» в номінації «Міжнародний повнометражний фільм». Цього року в національному відборі участь братимуть 5 фільмів, які створені за державної підтримки.

Відблиск, реж. Валентин Васянович (Україна)

Військова драма про українського хірурга-військового, який після звільнення з полону російської армії на сході України та пережитих страхіть (сцен приниження, знущання, та катування українців від рук російських окупантів) повертається у своє колишнє цивільне життя та намагається знайти сенс життя шляхом відбудування відносин з його колишньою дружиною та їх дочкою.

Трейлер

Драма про 16-річну Машу, яка вчиться у звичайній київській школі в 11-А класі та стикається зі звичними підлітковими проблемами та намагається подолати невпевненість у собі.

Трейлер

Rhino / Носоріг, реж. Олег Сенцов (Україна, Польща, Німеччина)

Кримінальна драма, яка заснована на реальних подіях 90-х років в Україні. Стрічка розповідає про хлопця на прізвисько Носоріг, який потрапляє до кримінального світу та починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

Трейлер

Погані дороги / Bad Roads, реж. Наталка Ворожбит (Україна)

Дебютна режисерська робота Наталії Ворожбит – сценаристки фільмів «Кіборги», «Дике поле» та серіалу «Спіймати Кайдаша». Події стрічки, що складається з п’яти окремих новел з різними героями, відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Ось наша рецензія на стрічку.

Трейлер

Чому я живий, реж. Віллен Новак (Україна, Грузія)

Історія кохання, заснована на реальних подіях, що сталися в середині ХХ століття. Сімнадцятирічна Фрося та її коханий Льончик мріють одружитися, але батько дівчини категорично проти євреїв в сім’ї. Життя закоханих безповоротно змінюється, коли їхні рідні та мільйони інших людей стають жертвами війни. Героям доведеться пережити окупацію і фашистський терор, щоб зберегти любов та людяність у найтемніші часи.

Трейлер

Засідання Оскарівського комітету України з відбору стрічки-кандидата для висування на кінопремію «Оскар-2022» в номінації «Міжнародний повнометражний фільм» відбудеться 24-го вересня.

Нумо проведім голосування — який з фільмів-учасників заслуговує представляти Україну на Оскарі.

Який з фільмів-учасників заслуговує представляти Україну на Оскарі Відблиск

стоп-земля

Носоріг

Погані дороги

Чому я живий

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