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ПриватБанк і Mastercard відкрили Concept Store — перше в Україні повністю цифрове банківське відділення

ПриватБанк і Mastercard відкрили Concept Store — перше в Україні повністю цифрове банківське відділення

ПриватБанк і Mastercard відкрили Concept Store — перше в Україні повністю цифрове банківське відділення


Перше в Україні повністю цифрове банківське відділення — Concept Store — відкрилось в центрі Києва (вул. Майдан Незалежності, 2). Це результат співпраці ПриватБанк і Mastercard.

Інноваційне відділення працює без традиційних кас та обладнане передовими цифровими технологіями — мультитачбарами, діджитал-екранами, кіосками самообслуговування та іншими сучасними рішеннями для отримання фінансових послуг в цифровому форматі.

ПриватБанк і Mastercard відкрили Concept Store — перше в Україні повністю цифрове банківське відділення

При вході до відділення банк розпізнає клієнта за допомогою біометрії, а також одразу пропонує зробити одні з найбільш популярних операцій через Приват24. Після того, як клієнти відділення обрали необхідні послуги, їх можна завершити у Приват24, скористатися мультитачбарами або звернутися по допомогу до хостес. Якщо ж потрібно зробити готівкову операцію, відділення обладнано декількома універсальними банкоматами, де можна поповнити картковий рахунок або ж отримати готівку.

Кваліфіковані працівники допоможуть кожному опанувати фінансові діджитал-інструменти, а також тут створені умови для широкого доступу до банку людей з інвалідністю. Відділення виконане в сучасному лаконічному дизайні.  

опис ключових особливостей та можливостей відділення із пресрелізу

В приміщенні Concept Store також знайшлось місце для коворкінгу, де, як запевняють у банку, є все для навчання та розвитку, проведення ділових зустрічей, та навіть діджитальна ігрова дитяча кімната.

ПриватБанк і Mastercard відкрили Concept Store — перше в Україні повністю цифрове банківське відділення

В майбутньому у Concept Store планується проведення дистанційних тренінгів та «живих» навчальних заходів з участю провідних експертів світу фінансів та інновацій. 

В ПриватБанку підкреслюють, що відділення працює із дотриманням усіх необхідних санітарних та карантинних норм. Приміщення оснащене дезінфекторами, обладнанням для вимірювання температури та індивідуальними засобами захисту.

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