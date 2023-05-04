Илон Маск угрожал отнять аккаунт в Twitter у СМИ NPR, оскорбляя журналиста и разрешил доступ к API общественным организациям

Twitter восстановит доступ к API транспортным, метеорологическим и другим службам, которого они были лишены ранее. Различные сервисы использовали эту возможность для отправки автоматических сообщений информационных сообщений. MTA, одно из крупнейших управлений общественного транспорта США, на этом фоне решило вовсе приостановить публикацию твитов.

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Аккаунт @TwitterDev подтвердил, что по крайней мере некоторые службы вновь получат возможность автоматически отправлять сообщения. «Одним из наиболее важных вариантов использования Twitter API всегда была общественная полезность. Подтвержденные государственные службы, которые публикуют в Твиттере предупреждения о погоде, обновления транспорта и уведомления о чрезвычайных ситуациях, могут бесплатно использовать API для этих важных целей».

One of the most important use cases for the Twitter API has always been public utility. Verified gov or publicly owned services who tweet weather alerts, transport updates and emergency notifications may use the API, for these critical purposes, for free. — Twitter Dev (@TwitterDev) May 2, 2023

Американские обозреватели задаются вопросом: что социальная сеть подразумевает под «подтверждением» в этом твите? В настоящее время неясно, планирует ли Илон Маск взимать плату с государственных служб за верификацию для получения бесплатного доступа к API, или эти учетные записи также можно будет верифицировать бесплатно, как это было с учетными записями знаменитостей с более чем 1 млн подписчиков. У MTA и других крупных компаний достаточно подписчиков, но мелкие локальные сервисы могут не набрать миллион.

Из-за решения Twitter взимать плату за доступ к API пострадали и другие службы, в том числе Геологическая служба США, Лесная служба США и Rapid Transit Bay Area.

Скандал с NPR

Ограничение доступа к API – далеко не единственная проблема общественных организаций в Twitter. National Public Radio (NPR), некоммерческое СМИ, которое собирает и распространяет новости с тысяч радиостанций США, недавно приняло решение приостановить публикацию твитов, сохраняя за собой свой аккаунт.

Сделано это было в знак несогласия с ярлыком «связанное с государством СМИ», которое социальная сеть присвоила организации. Ярлык прямо противоречит официальной политике Twitter – организации с государственным финансированием, но независимой редакционной политикой не должны его получать. В результате высказанных претензий Twitter сменил ярлык NPR на «СМИ, финансируемые государством» – что также неверно по сути, так как организация получает от государства менее 1% финансирования. После чего NPR и приняла решение прекратить твитить.

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Спустя некоторое время Илон Маск направил NPR сообщение такого содержания: «Итак, NPR снова начнет публиковать сообщения в Твиттере или нам следует передать @NPR другой компании?». Однако и это противоречит официальной политике Twitter: хотя учетные записи «могут быть навсегда удалены из-за длительного бездействия», пользователи могут поддерживать активность учетных записей входя в систему минимум один раз в 30 дней – постить что-то необязательно.

CEO NPR Джон Лансинг говорит, что не уверен, вернется ли организация в Twitter. «На данный момент я потерял веру в решения, принимаемые в Twitter. Мне потребуется некоторое время, чтобы понять, можно ли снова доверять Twitter». Бобби Аллин, автор статьи об этом кризисе на NPR, сообщает, что что «один из бывших руководителей Twitter был ошеломлен этим замечанием [Маска] и заявил, что такая угроза должна вызывать тревогу у любого бизнеса, работающего на сайте. Она указывает на необходимость уступать любой прихоти Маска, чтобы избежать потери аккаунта».

После публикации статьи NPR Маск отправил электронное сообщение Аллину. В его теле не было текста, а тема гласила: «You suck».

Источник: Ars Technica и Ars Technica