Илон Маск угрожал отнять аккаунт в Twitter у СМИ NPR, оскорбляя журналиста и разрешил доступ к API общественным организациям

Twitter восстановит доступ к API транспортным, метеорологическим и другим службам, которого они были лишены ранее. Различные сервисы использовали эту возможность для отправки автоматических сообщений информационных сообщений. MTA, одно из крупнейших управлений общественного транспорта США, на этом фоне решило вовсе приостановить публикацию твитов.

Аккаунт @TwitterDev подтвердил, что по крайней мере некоторые службы вновь получат возможность автоматически отправлять сообщения. «Одним из наиболее важных вариантов использования Twitter API всегда была общественная полезность. Подтвержденные государственные службы, которые публикуют в Твиттере предупреждения о погоде, обновления транспорта и уведомления о чрезвычайных ситуациях, могут бесплатно использовать API для этих важных целей».

One of the most important use cases for the Twitter API has always been public utility. Verified gov or publicly owned services who tweet weather alerts, transport updates and emergency notifications may use the API, for these critical purposes, for free.

— Twitter Dev (@TwitterDev) May 2, 2023