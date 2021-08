Релиз Life is Strange: Remastered Collection отложили на начало 2022 года

Square Enix перенесла дату релиза Life is Strange: Remastered Collection — теперь выход сборника ремастеров запланирован на начало 2022 года. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттер-аккаунте проекта.

Изначально выход Life is Strange: Remastered Collection планировался на 30 сентября 2021 года. Теперь на эту дату запланирован выход дополнение Wavelengths для новой части Life is Strange: True Colors, которая выйдет 10 сентября. Релизное окно Life is Strange Remastered Collection сместилось на начало 2022 года, но точная дата пока не называется.

An update from the Life is Strange team pic.twitter.com/0nty0TFMYJ — Life is Strange (@LifeIsStrange) August 11, 2021

Разработчики объяснили перенос трудностями, связанными с продолжающейся пандемией Covid-19.

Life is Strange Remastered Collection — сборник, включающий обновленные версии Life is Strange и ее приквела Before the Storm. В обеих играх улучшили графику, освещение и лицевую анимацию, которую сделали с помощью захвата движений. Сборник выйдет на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Google Stadia.