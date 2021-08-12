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Релиз Life is Strange: Remastered Collection отложили на начало 2022 года

Релиз Life is Strange: Remastered Collection отложили на начало 2022 года

Релиз Life is Strange: Remastered Collection отложили на начало 2022 года


Square Enix перенесла дату релиза Life is Strange: Remastered Collection — теперь выход сборника ремастеров запланирован на начало 2022 года. Об этом разработчики сообщили в официальном твиттер-аккаунте проекта.

Изначально выход Life is Strange: Remastered Collection планировался на 30 сентября 2021 года. Теперь на эту дату запланирован выход дополнение Wavelengths для новой части Life is Strange: True Colors, которая выйдет 10 сентября. Релизное окно Life is Strange Remastered Collection сместилось на начало 2022 года, но точная дата пока не называется.

Разработчики объяснили перенос трудностями, связанными с продолжающейся пандемией Covid-19.

Life is Strange Remastered Collection — сборник, включающий обновленные версии Life is Strange и ее приквела Before the Storm. В обеих играх улучшили графику, освещение и лицевую анимацию, которую сделали с помощью захвата движений. Сборник выйдет на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Google Stadia.

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