Руководитель Epic Games говорит, что функция Apple Find My — это «жуткая технология слежки», которой не должно существовать

Главный исполнительный директор Epic Games Тим Суини раскритиковал сервис Apple Find My («Локатор») из-за возможности слежки за другими людьми. Так он отреагировал в сервисе Х на новость о Find My от 9to5mac. Хотя оригинальная новость была посвящена вовсе не проблемам безопасности, а тому факту, что сервис работает во всех странах мира, кроме Южной Кореи.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?! — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024

«Эта функция является чрезвычайно жуткой технологией слежки, и ее не должно быть. Много лет назад ребенок украл ноутбук Mac из моей машины. Много лет спустя я проверил Find My, и он показал карту с домом, где жил ребенок, который украл мой Mac. WTF Apple? Как это, нормально?!», ─ написал Тим Суини.

Напомним, Apple Find My — это сервис, который помогает пользователям находить свои устройства Apple, AirTag и совместимые продукты, даже если они не подключены к сети. Для этого устройства периодически пересылают специальный сигнал по Bluetooth. Его могут обнаруживать и распознавать другие устройства Apple, которые оказались в зоне доступа. С помощью Apple Find My можно делиться своей локацией с друзьями, использовать Precision Finding, чтобы точно определить их местонахождение в толпе. Среди других функций — возможность воспроизведения звука на устройстве, отображение сообщения для того, кто найдет его, удаленное стирание данных, если устройство попало в чужие руки.

Ранее нарекания на приватность вызывали трекеры Apple AirTag. Их можно было использовать для незаконного отслеживания или слежки за другими людьми без их согласия. Но впоследствии Apple внесла соответствующие коррективы, чтобы уменьшить риск нарушения приватности. Например, AirTag испускает звуковой сигнал, если он находится рядом с человеком, но не принадлежит ему. Также, если AirTag находится рядом с кем-то длительное время, iPhone этого человека сообщит о наличии трекера.

Хотя иногда система дает сбой. Алгоритмы безопасности Apple AirTag упорно убеждали журналистку Engadget, что ее пес — стакер.

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