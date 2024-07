Руководитель Epic Games говорит, что функция Apple Find My — это «жуткая технология слежки», которой не должно существовать

Главный исполнительный директор Epic Games Тим Суини раскритиковал сервис Apple Find My («Локатор») из-за возможности слежки за другими людьми. Так он отреагировал в сервисе Х на новость о Find My от 9to5mac. Хотя оригинальная новость была посвящена вовсе не проблемам безопасности, а тому факту, что сервис работает во всех странах мира, кроме Южной Кореи.

This feature is super creepy surveillance tech and shouldn’t exist. Years ago, a kid stole a Mac laptop out of my car. Years later, I was checking out Find My and it showed a map with the house where the kid who stole my Mac lived. WTF Apple? How is that okay?!

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) July 30, 2024